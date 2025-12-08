廢除公費助理制度引發反彈 國民黨團決定暫緩排審

國民黨立院黨團日前提案修法「助理費除罪化」，結果引發輿論炸鍋，傳出連藍營內部也都有雜音。據了解，國民黨團今（8）日召開幹部會議討論，決定此案不急著處理，將會蒐集更多意見並達成共識後，再考慮如何處理，有好的版本後再排案。

國民黨團提案修法「助理費除罪化」經內部討論後決議先暫緩處理。（資料照／中天新聞）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理工會反彈，民進黨也表示反對，國民黨內也有不同意見。助理工會還發布新聞稿強調，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，呼籲朝野立委三思而後行。

國民黨立委陳玉珍。（資料照／中天新聞）

由於該項修法，引發各界不同意見，國民黨團今日召開幹部會議，與會的立委都認為，《立法院組織法》和《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》這兩案絕對不能硬幹，一定要重新討論，等到有共識後和好的版本再提案，目前並不急著排案。

據了解這項提案國民黨內部也都意見分歧。（資料照／中天新聞）

另外，與會者還轉述，有立委認為助理費並非不能修法，但不應該是這個方向，還有委員表示，要修法就應該訂日出條款，時間點在2028年以後，這屆立委不適用，避免引發質疑。因此最終拍板，擱置此案暫不予處理。

