廢除公費助理案付委 工會怒批立委自肥蓋黑布

國民黨立委陳玉珍等人所提《立法院組織法》修正草案，擬將國會助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，相關提案於5日付委審查。國民黨團總召傅崐萁表，示修法後可讓助理得到保障，但民進黨團幹事長鍾佳濱認為可能侵犯國會助理工作權，國會助理工會也發聲明，嚴正反對此修法方向。

立法院院會示意圖。（圖／中天新聞）

陳玉珍提出的修法版本內容包括，立委每人得置助理若干人，由委員聘用，助理與委員同進退。其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。現行立法院組織法規定，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用。

由於民進黨立委林岱樺、前民眾黨立委高虹安、國民黨立委顏寬恒等人均因涉嫌詐領助理費被起訴，若三讀通過，可能會影響到法官判決。陳玉珍在提案說明指出，近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立委之費用，而屬公費助理之薪資，已背離立法原意，應於法律明確規範，以矯正司法實務錯誤之法律見解。

傅崐萁強調，助理費的修正案不只是要迎頭趕上所有先進國家，也能讓助理真正報多少薪資就領到多少錢，因無需成為所謂民意代表的共犯。他表示「我們其實是保護這些助理」，他們能領多少薪水絕對不會打折，所有良善的助理能得到最大的保障，其薪資不用捐給辦公室做其他使用。

傅崐萁。（資料照）

民眾黨立委林國成表示，助理費的問題是歷史的共業，這部分正反意見都有，立院包括民進黨在內都有人被捲入，應透過修法明確化，但尺度到哪應該大家坐下來討論。不過，目前民眾黨內還沒對此展開討論。民進黨立委吳思瑤則批評，修法看來只是利了國民黨自己的立委、從政人員。

鍾佳濱受訪時表示，中央和地方民代屬性完全不同，但陳玉珍的版本卻一視同仁，恐侵犯國會助理工作權，甚至成為中共滲透跳板，呼籲修法時要認清楚問題的品質，不要暗渡陳倉。

鍾佳濱。（資料照／中天新聞）

立法院國會助理工會發布聲明指出，針對立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案於立法院會付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益的修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

國會助理工會表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立委問政與服務的幕後推手，也是受相關法律規範監督的關係人。此提案將公費助理修正為助理，並將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

國會助理工會說，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，傷害中華民國的民主法治，因此國會助理工會明確嚴正反對，呼籲立即停止此一修法。工會呼籲，朝野立委針對國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，例如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。

國會助理工會最後表示，自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動國會助理法制化，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務，成為立委問政服務堅實可靠的支持。

