廢除區間測速提案破5000人附議 主管機關明年2月27日前回應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

12月初有民眾在公共政策平台提案，希望廢除區間測速，認為政府此舉根本是為了業績，呼籲速限設定應符合道路條件與國際標準，才能真正改善交通安全。目前提案已連署通過，主管機關明年2月27日前將回應。

提案人表示，區間測速一抓就是整段路，而很多路段根本就是「養套殺」，速限設超低就等人來繳錢，喊話應看看國外做法，用「設計」而不是「罰款」，例如用減速丘、彎曲路線、路面材質變化來協助放慢車速。

提案人訴求，立即廢除區間測速設置，包含暫停新設區間測速點以及應優先拆除現有爭議性測速點；優先推動交通工程改善措施，例如在住宅區和學區大量設置減速丘、路口改為凸起式設計，讓車輛減速、增設行人庇護島和延伸式人行道，以及改變路面材質、顏色，提醒駕駛減速；也希望編列專項預算執行，同時配套措施，包含重新檢討不合理速限、速限設定應符合道路條件與國際標準等，讓駕駛能專心開車，而不是盯著儀表板躲區間測速，希望降速應該要先用工程手段，而不是叫警察躲起來拍。

12月8日提案後，檢核通過，自次日進入附議階段，並在12月27日通過連署，僅17天就達5085人附議門檻，主管機關也將在2026年2月27日前做出回應。

