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即時中心／温芸萱報導

公務人員福利制度再掀討論。有公務員近日透過「公共政策網路參與平台」發起提案，建請行政院人事行政總處會同銓敘部檢討現行國民旅遊卡制度，並修正《公務人員請假規則》及相關行政命令，主張全面廢除國旅卡，改以現金全額發給不休假加班費。截至目前為止，提案已獲3714人附議，距離成案門檻5000份僅差1286份，引發不少公務員關注與討論。

國旅卡制度遭批繁瑣 終結特殊信用卡核銷模式

提案內容指出，現行國旅卡制度要求公務員透過特定信用卡消費，才能請領部分休假補助，衍生大量核銷與行政程序，不僅增加公務負擔，也讓原本應屬勞務對價的不休假加班費受到限制。

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提案人主張，應全面廢除國旅卡制度，終結特殊信用卡核銷模式，讓行政資源回歸核心政務工作。至於振興觀光產業，應由交通部觀光署透過常態性預算及政策工具推動，而非建立在公務員休假補助制度之上。

主張全額發放現金 保障勞務對價

同時，提案也要求，未休畢的強制休假天數應一律依照日薪核發「不休假加班費」，且不再設置任何消費或核銷限制。同時增訂保障條款，明確規範若因機關業務需求、主管阻休或其他客觀因素導致無法休假，應給予百分之百實質補償。

提案人認為，不休假加班費本質上屬於公務員因持續提供勞務所獲得的報酬，屬薪資與財產權的一部分。現行制度將部分金額綁定於國旅卡消費，限制使用範圍及方式，已影響公務員自由支配勞動所得的權利。

快新聞／廢除國旅卡？連署破3700份 公務員喊：改為「不休假加班費」

有公務員近日透過「公共政策網路參與平台」發起提案，建請政府廢除國民旅遊卡制度。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

點出4大問題 恐影響公職留才

提案列出現行制度4大爭議，包括侵害財產權、偏離振興觀光初衷、將政策補貼責任轉嫁基層公務員，以及不利公部門留才。

接著，提案指出，國旅卡制度歷經多年調整後，適用範圍已大幅擴張，與一般消費差異有限，但政府仍需投入預算維護核銷系統與特約商店機制，增加行政成本。此外，近年基層公務員工作量持續增加，薪資福利競爭力卻逐漸落後民間企業，國旅卡限制繁多，常被基層同仁戲稱為「偽福利」，不僅難以提升士氣，反而可能加劇人才流失。

最後，提案最後強調，隨著國內振興經濟與觀光政策工具日趨多元，已無必要將公務員因公未休假的勞務對價與特定觀光政策綁在一起，呼籲政府重新檢討制度，落實薪資正義並精簡行政流程。

原文出處：快新聞／廢除國旅卡？連署破3700份 公務員喊：改為「不休假加班費」

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