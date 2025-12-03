廢除居留！中配錢麗遭「華碩1大咖」監視打包走人 囂張放話：我會回來

政治中心／林昀萱報導

錢麗遭華碩解職，囂張告訴同事「我會回來」。（圖／資料照）

中配錢麗因長期在台宣揚「武統」言論，遭內政部認定危及國家安全，註銷台灣身分及戶籍；移民署2日再進一步廢止其依親居留，錢麗依法即刻喪失健保資格及工作權。隨著行政處分生效，錢麗任職的華碩公司也解除與錢麗的勞動契約，更有多名員工爆料，她在人資監視下立即打包離開公司，離開前還囂張強調「我會打贏訴訟、我會回來！」

移民署證實，經過與陸委會等相關機關跨部會審議，認定錢麗的行為有危害國家安全及社會安定之虞，因此依規定廢止其「依親居留」許可。身分被降級退回至「停留」狀態後，錢麗僅能等待後續的強制出境或行政訴願結果，且在此期間，她已不具備在台工作的合法資格，連帶健保權益也一併遭取消。

長期關注此事的「反紫光奇遊團」成員許美華在臉書發文透露，早在今年三月底，就陸續接獲多名華碩員工投訴，指錢麗在工會中推動統戰言論，甚至曾指控華碩CEO與多名員工是「台獨」，還搬出中國《反分裂法》稱「華碩觸犯分裂國家罪」，讓華碩高層相當頭痛，雖曾對錢麗記過警告，但礙於勞資法規、害怕她藉機鬧事，遲遲不敢採取解職行動。如今內政部出手依法處置，「等於幫華碩送走這個瘟神」，讓過去不斷陳情的員工終於看到遲來的正義。

許美華3日發文透露，錢麗已正式走完離職程序。華碩員工形容，錢麗是在人資監視下立即打包離開公司，「現在就等移民署遣返叫她滾！」許美華並在留言區補充，錢麗在離開華碩前仍維持強硬態度，表示自己是跟公司協商一致後離職、暫時不會離開台灣，等處理完訴訟跟財產相關事再回「大陸」，並囂張表示「會打贏訴訟，我會回來」。一席言論讓許美華忍不住大酸：「是要被遣返吧，講得好像自己要回去」、「有夠瘋」。

