廢除年限抗議上街 勞動部祭新方案留才久用放寬上限

今（7）日移工與勞團走上街頭，呼籲政府廢除「移工在台最長12年工作年限」。對此，勞動部強調，目前已有「移工留才久用方案」可讓資深移工轉任技術人力，不受年限限制，並透露將放寬製造業留用比率上限至100%，未來更將成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大引進外國技術人力。

勞動部今日火速回應，強調政府早已推動「移工留才久用方案」，並非對移工權益漠視，而是以制度設計讓資深移工逐步銜接技術移民體系。數據顯示，自111年4月方案上路至今，已有超過6萬名資深移工成功轉任外國技術人力。

資深移工轉技術人力 免受年限限制

勞動部指出，過去單純延長工作年限，容易造成移工長期在台卻無法轉換身分。為此，政府開放資深移工以高薪從事技術職務，完成轉任後即可不受工作年限限制。平均每年約新增1.6萬名轉任案例，顯示制度成效已逐步發酵。

直聘中心擴點 減少移工負擔

為降低仲介成本、鼓勵直接聘僱，勞動部自113年7月起啟動「直聘服務效能提升精進方案」。除現有台北直聘中心外，115年將增設新據點，配置雙語翻譯與轉換服務人員，整合直聘及轉換服務，讓移工與雇主媒合更順暢，減少中間層層剝削。

跨國勞動力中心將上路 放寬留用比率至100%

勞動部進一步透露，行政院已通過「跨國勞動力精進方案」，預計115年1月上路，將成立跨國勞動力延攬中心，並布局海外據點，專責辦理外國技術人力招募、技能測驗與聘僱事務。製造業資深移工轉任技術人力比率上限，也將從25%放寬至100%，形同全面開放。

制度仍待優化 勞動部承諾修正機制

面對外界質疑政策落地難，勞動部強調理解制度執行仍有改善空間，將持續修訂規定、完善機制，確保留用外國技術人力政策能真正提升移工權益，同時與技術移民制度無縫銜接。

