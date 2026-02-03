廢電器煉稀土 環團籲加強管制

稀土常應用在半導體等高科技產品，第一大生產來源大陸近來管制稀土出口，造成不小衝擊，經濟部與環境部為此將輔導國內廠商從廢棄電器精煉稀土，目標於民國119年滿足國內三分之一的稀土需求，環團則擔憂，提煉過程可能產生廢溶劑及空汙問題，呼籲加強管制，也不要進口國外廢棄物來增加稀土產量。

經濟部長龔明鑫先前表示，在大陸未管制出口前，原已規畫於117年與環境部合作輔導廠商從廢電器精煉稀土，120年能滿足每年500公斤、國內三分之一的稀土需求，因現在有急迫性，將計畫時間提前，盼119年以前達成。

廣告 廣告

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，稀土是一群金屬化學元素，因化學性質相像，難以分離，通常冶煉過程會使用藥劑、溶液，衍生酸性及重金屬廢水，若從礦物提煉，甚至會產生輻射廢棄物，目前大陸是稀土主要產地國，就曾因此出現環境汙染問題，但近期管制出口，使得其他國家也開始計畫開採。

他說，台灣國土不大，提煉稀土的效益不高，也會犧牲很多土地，若改從電子廢棄物提煉稀土，可能會跟在礦物提煉使用雷同的技術及化學藥品，產生廢溶劑、廢酸，可能有空汙問題，《水汙染防治法》、《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》均應針對稀土提煉過程進行管制，由政府嚴格監控，才能避免影響環境。

台南市社大研究發展學會理事長黃煥彰說，擔心藉此名義進口很多外國電子廢棄物提煉，盼稀土提煉只能從台灣廢棄物著手。