廢電池回收換香包！ 中市中西區清潔隊推「環保端午香包」、再生植栽兌換

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以回收咖啡袋縫製環保袋填充艾葉等中藥材製成環保驅蚊香包





端午佳節將至，為推廣資源回收並改善室內空氣品質，台中市中西區清潔隊將於6月13日在西區第五市場舉辦資源回收兌換活動。這次活動將回收咖啡豆麻布袋再製成「環保端午香包」，填充中藥材散發草本香氣，並以回收植栽與容器打造再生盆栽，民眾只需攜帶15個廢乾電池即可現場兌換，一起「換香包保平安、領植栽顧健康」，以實際行動支持資源回收及環境保護。

中西區清潔隊以回收植栽及廢陶瓷容器製成再生植栽供市民兌換

環保局長吳盛忠表示，生活周遭常見的廢乾電池若未妥善回收，不僅浪費資源，也可能對環境造成負擔。透過這次活動，鼓勵民眾將家中廢電池拿出來回收，也順手整理家園、清除不必要雜物，共同維護整潔舒適的生活環境。端午佳節將至，天氣逐漸炎熱，也提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水容器，並妥善分類及清運垃圾，避免成為病媒蚊、鼠類及其他病媒生物孳生場所。

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吳局長指出，良好的環境衛生習慣是維護健康的重要基礎，建議民眾可適度於居家內外種植綠色植栽，增添生活空間綠意，並養成隨手整理環境的習慣，共同打造整潔舒適的居住環境。期盼市民朋友在歡慶端午佳節之際，也能兼顧環境清潔與健康管理，讓居家空氣更加清新，共度一個乾淨、舒適又健康的端午佳節。

環保局說明，端午節佩戴香包具有驅蚊避穢、祈求平安的傳統文化意涵，為兼顧環保理念與端午節慶氛圍，中西區清潔隊發揮巧思，將回收咖啡豆包裝麻布袋，經由同仁巧手縫製成環保小香包，並填充艾葉、石菖蒲、薄荷、藿香及丁香等多種中藥材，散發天然草本香氣。這項創意設計不僅落實資源回收再利用，也結合端午傳統習俗，讓民眾在佩戴香包時增添節慶氛圍，同時體驗綠色永續的端午新風貌。

中西區清潔隊隊長李秋靜表示，為持續提升環保設施品質及推動環境綠美化工作，清潔隊長期將環保理念融入場域營造，目前隊部及停車場已種植大量植栽，打造綠意盎然、舒適宜人的環境空間。此次活動也特別將回收的廢棄盆栽及陶瓷容器重新整理再利用，重製成實用的室內盆栽，提供參與活動的市民朋友兌換帶回家，讓綠色植栽走入居家生活，增添居家空間綠意，也改善室內空氣品質。

李隊長進一步表示，此次活動共準備80個環保端午小香包，以及20盆由回收容器再生製作的綠色植栽與市民朋友分享。民眾只要攜帶15個廢乾電池，即可兌換一份香包或植栽，數量有限，換完為止，歡迎民眾踴躍參與。

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