廢電池成新型態高風險因子！蘇俊賓揭2大防範關鍵

目前國內處理廢電池量能有限，大多數仍仰賴出口處理。圖：環保局提供

近期媒體關注廢電池回收處理所潛藏的火災風險，桃園市政府指出，市府早已提前因應，副市長蘇俊賓自113年即以國內各縣市鋰電池倉儲火災為警示案例，統計各項風險樣態，召開跨局處專案會議分析因應，桃園代表也多次於行政院會中呼籲中央正視危險化學品、易燃物與倉儲業的源頭管理問題，並同步在地方端啟動制度性防範作為。

桃園市政府主動出擊，提前啟動跨局處風險評估，系統性盤點廢電池回收處理業者數量、貯存型態與潛在風險點。圖：環保局提供

蘇俊賓強調，以第一批納管的大型倉儲與物流工廠為例，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災明顯下降，去(114)年1月至11月相關火災件數已較去年同期減少24.2%，創下近十年同期新低。

桃園市政府創全國之先，修訂火災預防自治條例並成立火災預防推動小組，定期審議危險化學物質等高風險場所火災預防、減災與降災策略，並於114年2月公告第一批高風險場所如存放危險化學物品的倉儲等；12月再公告第二批高風險場所，包含鋰電池及其他易燃物質的回收處理業納管，使桃園市成為全國首創健全高風險場所火災預防管理，並且將廢電池貯存場域納管的縣市。

隨著電動運具數量成長，環境部已預估廢電池回收數量也將逐年提升，到2031年將達1.2萬噸鋰電池，但蘇俊賓指出，目前國內處理量能有限，大多數仍仰賴出口處理，廢電池在回收、貯存及運輸過程中，已成為新型態的高風險因子。除了積極呼籲中央法規修正，桃園市政府也主動出擊，提前啟動跨局處風險評估，透過定期專案會議整合環保局、消防局、經發局等單位，系統性盤點廢電池回收處理業者數量、貯存型態與潛在風險點，作為後續納管與稽查的依據。

環保局說明，自114年12月2日起，市府公告將「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列為第二批高風險場所，共計221家業者納入列管，採分級、分層方式，要求場所須設置監控設備或建立巡查機制，以及設置消防栓、消防專用蓄水池等，其中即包含鋰電池回收處理業。列管後，相關場所每年至少接受2次以上稽查與巡查，並須符合廢二次鋰電池回收貯存注意事項，強化貯存分區、火源管制與現場管理，降低事故發生機率。

為進一步掌握鋰電池全生命周期風險，市府於去年11月至12月間實地查訪2家鋰電池製造廠與1家回收場進行交流，了解實際製造與貯放情形，作為後續研擬減災與預防措施、精進納管制度的重要依據。

桃園市政府表示，面對快速演變的新型態災害風險，市府將持續秉持「預防勝於治療」原則，複製第一批倉儲納管的成功經驗，全面延伸至廢電池回收業及其他高風險產業。透過制度化管理、持續稽查與跨機關聯防，將火災風險降至最低，展現打造安全、韌性城市的治理決心。

