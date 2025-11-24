廣三SOGO極光聖誕樹登場 冬季限定活動傳溫暖

為了迎接溫馨聖誕季，廣三SOGO推出全新聖誕裝置「極光聖誕樹」，即日起到明年 2026 年 1 月 4 日，於館內浪漫亮相。7 米高、直徑 4.5 公尺的巨型聖誕樹，搭配兩座 2 米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感聖誕音樂，營造沉浸式冬日氛圍。

裝置周邊鋪設總計近 15,000 片的幻彩菱片，折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果，預計將成為台中年末最受矚目的拍照熱點。

聖誕燈光秀演出時間分別在每日18:00-22:00 (每15分鐘一場)，除了繽紛的聖誕裝置及燈光秀外，廣三SOGO也推出幾項冬季限定活動：

廣告 廣告

第一是：【微光暖冬 圓夢計畫】！即日起到12/11日在12樓贈品處，邀請民眾領取心願卡，為孩童點亮聖誕願望，希望透過社會互助與溫暖傳遞，成為孩子們的聖誕老人，為今年冬天增添更多希望。

第二項：【極光聖誕明信片：DRAW 出愛的聖誕樹】！11/27–12/25於12樓贈品處，憑廣三SOGO APP即可領取聖誕限定明信片，創作屬於自己的極光聖誕樹，12/18 前回交，廣三SOGO將統一在聖誕節前寄出，傳遞節慶祝福。