廣告亂象多／黑藥丸到瘦瘦針誇大不實 代言藝人恐連帶處分
（記者李書璇／專訪）雙11檔期剛結束，網購與電視購物的驚人買氣依舊延燒，但亮麗業績背後，滿天飛舞的誇大不實廣告，卻強勢攻佔市場；《艾瑞克IN新聞》專訪新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦，直言違規廣告樣態年年推陳出新，最容易踩線的前三名，依序為除皺保養品、生髮產品與抗痘商品。
圖／新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦直言，違規廣告樣態年年推陳出新。（新北市政府衛生局提供）
主持人花俏妹提到，電台節目中常見的「黑藥丸」廣告，長輩們聽到後往往直接掏錢購買；對此，楊舒秦指出，這類商品最大的問題不在於「沒有效果」，而是讓原本需要就醫的長輩誤以為偏方能治病，反而延誤真正治療時機，更令人擔心的是，這些產品成分大多不明，卻在社群與長輩群組中瘋狂轉傳，健康風險極高，因此衛生局每年都會針對這類的「神秘補品」，列為加強稽查的對象。
近年瘦瘦針的風潮爆紅，各種減肥食品廣告也跟著「借題發揮」！楊舒秦強調，瘦瘦針屬於處方藥，只能由醫院或診所的醫師開立，任何網路販售、代購或配送都屬違法；許多產品廣告標榜「效果超越瘦瘦針」、「吃兩個月就瘦多少公斤」，甚至影射具有減重療效，都是違規，強調食品只能提供營養素，不能宣稱具備減脂、瘦身等功效，只要有影射治療的效果，就會依法開罰。
談到最常違規的產品類別時，楊舒秦直言，「第一名就是除皺保養品！」像是廣告常出現「70歲阿嬤抹一下變20歲少女」、「抹完立刻細紋消失」等誇大說法，甚至搭配「前後對照圖」營造驚人效果；但多半是化妝的技巧或後製渲染，完全不符實際功效，這些都會挨罰。
違規第二名的生髮產品與第三名抗痘產品，違規的狀況也很常見，動不動就宣稱「一瓶見效」、「幾天就長出新髮」等，明顯逾越法規；因廣告誇大不實被開罰，最高依法可開罰400萬元，若涉及醫療效能，如治療脫髮、痘痘等，則是60萬元起跳，嚴重者會以倍數的累罰。
然而，即便罰款不低，誇大廣告仍層出不窮；對此，楊舒秦坦言，不少業者過去確實抱持「罰款當成本」的心態，為遏止亂象，新北市這幾年採取「累犯重罰」策略，單筆罰單可達200至300萬元，目前已讓多家的業者感受到壓力，開始收斂行銷的手法。
部分的業者還會利用「網友留言」製造效果，例如在廣告下方出現「我用了兩個月瘦XX公斤」等看似真實的心得分享；楊舒秦指出，只要這些留言與廠商有關聯，或屬誘導式宣傳，就會被認定是廣告的一部分，同樣違規，衛生局也會要求廠商刪除不當留言。
除了業者，代言藝人也可能因違規廣告遭到連帶處分；楊舒秦說，若藝人參與廣告文案修改，或以個人名義說出「我吃了真的有效」等具誤導性的語句，就會被視為「共同故意」，納入處分對象，必須與業者共同負責。
至於廣告常見的「國外保健食品認證」字眼，楊舒秦也特別提醒，台灣沒有「保健食品」分類，只有經過嚴格審查、取得「健康食品小綠人標章」的產品，才能合法宣稱特定保健功效；她呼籲，業者不可用國外證照混淆視聽，消費者也要保持警覺，「只要在台灣賣，就得遵守台灣的法規。」
面對層出不窮的廣告陷阱，楊舒秦再次提醒民眾，看到「快速見效」、「奇蹟療效」、「醫生不想讓你知道」等字眼時，就要提高警覺，避免落入誤導消費的陷阱。
