廣告代言接不完！大谷翔平靠副業稱霸全球體壇，年收1億美元讓詹姆斯、梅西望塵莫及

美國運動商業權威媒體Sportico日前公佈，2025年全球運動員收入排行榜，效力洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）的日籍球星大谷翔平，以總收入1億205萬美元（約新台幣32.3億元）排名第8，不過這位超人氣運動員，卻在副業收入一項，以總額1億美元（約新台幣31.6億元）高居全球體壇第一，大幅領先NBA湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的8000萬美元（約新台幣25.25億元），展現其驚人的商業價值。

日媒報導提到，Sportico計算方式是結合年薪、獎金與代言等副業收入，年度總收入冠軍，是由效力沙烏地阿拉伯球隊艾納斯（Al Nassr FC）的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），以2億6000萬美元（約新台幣82億元）奪下。至於整份榜單上，除了大谷之外，另一位擠進前30名的亞洲運動員，則是日本拳王井上尚彌，他以6200萬美元（約新台幣19.6億元）位列第25名。

雖然總收入對比歐美球星，大谷翔平「只排行」第8，但他在廣告代言副業的收入，除了比第二名的詹姆斯多20%，更遠超足球巨星梅西（Lionel Messi）的7000 萬美元（約新台幣22.1億元），顯示大谷在日本、美國及亞洲多重市場的超強吸引力，進入職業至今零爭議的公共形象，也讓他成為各大品牌爭相簽約的代言人。

有趣的是，Sportico指出，大谷的總收入排名之所以不算特別高，主要受到他與道奇簽訂的10年延遲支付合約有關。該合約總值7億美元（約新台幣221億元），但在2025年實際支付的年薪，卻只有250萬美元（約新台幣7892萬元），絕大部分薪資，將在合約結束後逐年分批支付。

假如大谷沒有協定延遲支付，以年均7000萬美元（約新台幣22.1億元）薪資計算，大谷的年度總收入將達1.7億萬美元規模，排名將大幅躍升至第二，僅次C羅。

日本知名茶飲品牌伊藤園進軍美國市場多年，甚至找大谷翔平當代言人。（翻攝自伊藤園粉專）

全球體壇前十高薪選手，足球佔3席（C羅、梅西、本澤馬），NBA佔3席（詹姆斯、柯瑞、杜蘭特），MLB佔2席（索托、大谷），拳擊與高爾夫各1席。

而就棒球領域，轉隊加盟紐約大都會（New York Mets）外野手索托（Juan Soto），以1億2920 萬美元（約新台幣40.8億元）排名第4，是大聯盟去年總收入最高的球員。他的年薪，高達1億2220萬美元（約新台幣38.6億元），遠超大谷的延遲支薪金額。

曾效力皇馬、曼聯、尤文圖斯的知名球隊的C羅，如今正式邁入40歲之齡。（美聯社）

大谷翔平商業價值：為何代言收入能超越NBA巨星？

外媒也提到，大谷翔平的代言收入，之所以能超越詹姆斯、柯瑞等NBA頂級球星，關鍵在於跨國市場的複合效應。在日本國內，大谷擁有無可撼動的影響力，因此讓日本企業願意支付天價簽約金；美國當地MLB市場規模，雖不如NBA或NFL，但受到特殊「二刀流」話題，讓大谷能吸引除了球迷群體以外的民眾關注。

至於亞洲市場，同樣盛行棒球的台灣與南韓，大谷也擁有龐大粉絲群，各種品牌可藉由他的名氣打入整個亞洲市場，透過台韓為跳板，鄰近的中國市場，也是各家廠商潛在的發展方向。

外加本人形象清新、爭議度極低，對比許多運動巨星，大谷翔平的公眾形象幾乎零負面，更不存在政治立場表態。「努力型天才」的人設，這使他成為品牌最安全的代言選擇，從運動品牌（New Balance）、汽車（Porsche）、金融服務（東京海上日動）與食品飲料，大谷的代言橫跨各種產業。

