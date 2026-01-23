廣告商狂喜！Threads 下週正式開放全球用戶看到廣告
Threads 正式開放全球用戶看到廣告啦！下週起，Threads 的廣告將正式向全球所有用戶逐步推出。這一步，其實是接續去年春天 Threads 已經先開放「所有廣告商」投放廣告、並在部分市場測試顯示的下一階段
（圖片來源：unsplash）
用戶數破 4 億 Threads 流量驚人
Threads 的成長速度真的很誇張，目前每月活躍用戶已超過 4 億人。大家在這裡公開分享想法、接住彼此的觀點，也慢慢形成各種有自己風格的小圈圈（當然也有很多人在上面吵架啦 XD）
也因為討論變多、聲量變大，Threads 不再只是「那個新出的社群 App」，而是一個正在發酵的即時對話平台。對品牌來說，這裡已經不只是能不能投廣告的問題，而是要不要加入這些正在發生的對話
（圖片來源：meta）
廣告全面擴大到所有市場
不過官方也強調，這個過程會是「循序漸進」，一開始廣告量會維持偏低，接下來幾個月才會慢慢擴大。Threads 上的廣告，會由 Meta 的 AI 廣告系統支援，也就是說，大家在 Threads 看到的廣告體驗，會跟 Facebook、Instagram 一樣，主打個人化與相關性
對於品牌或行銷人來說 Threads 廣告的門檻其實不高。只要是原本就有在跑 Meta 廣告的帳戶，就能直接把 Threads 納入版位選項。而且 Threads 動態裡呈現的，還是大家熟悉的圖片、影片、輪播格式，看起來不突兀
（圖片來源：meta）
廣告格式更多元
除了原本的形式，Threads 廣告也支援 4:5 比例、輪播廣告，Threads 也導入第三方品牌安全與適合度驗證，和 Facebook、Instagram 動態與 Reels 使用同一套 Meta Business Partners 系統，讓品牌能更清楚掌握廣告出現的位置
（圖片來源：unsplash）
小結
如果品牌還沒開始在 Threads 上互動，小編認為現在其實是個不錯的時間點！透過 Threads 廣告，品牌不只是曝光，而是有機會用更自然的方式加入那些正在形塑文化、話題與情緒的討論裡。但對於用戶來說，廣告的出現是否會影響體驗而導致使用頻率降低，就只能拭目以待了！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
ChatGPT Go 方案在台開賣！半價 290 元就能擁有 10 倍額度？但得準備好看廣告
iPhone捷徑原來可以這樣用！Threads 網友分享神級自動化設定
Pixel 用戶搶先體驗！Google 相簿長按轉貼圖即將全面開放 Android
開箱 Google AI 新基地！台灣正式升級成全球算力新據點
Meta 智慧眼鏡兩大更新！結合 Spotify 看到什麼就播什麼！
其他人也在看
阿蘇火山直升機失事！航跡圖路徑曝光 2台人手機「1功能」搶命全靠它
日本熊本縣阿蘇山1/20發生觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣遊客，如今直升機失事前的飛行路徑圖也曝光。據了解，搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客身上的iPhone在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項功能不僅幫助搜救隊順利在阿蘇山的濃霧中迅速定位墜毀的直升機，過去也已成功挽回多條性命。太報 ・ 1 天前 ・ 20則留言
手機價格戰！S25 Ultra狂砍1.4萬、iPhone Air下殺85折
農曆春節即將到來，手機大戰提前在年前引爆。傑昇通信觀察，隨著各大廠商猛推生成式人工智慧新機，從旗艦到中階全面卡位，因此順勢祭出「新機駕到先降再說」限時快閃活動；自即日起至1/25，主打新舊機同步下修，除iPhone Air狂降破六千元，還有實力派美機vivo V60 Lite下殺54折的驚人折扣。現在入手三星頂級旗艦Galaxy S25 Ultra竟然能現省14,410元，讓想換機的消費者不必賭年三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
iPhone 18 Pro螢幕大改？專家闢謠揭「1改變」
生活中心／吳宜庭報導距離蘋果發表新一代iPhone 18系列還有8個多月，近日市場盛傳iPhone 18 Pro系列將導入螢幕下Face ID技術，把前鏡頭移至螢幕左上角、改採挖孔設計，甚至可能全面移除自iPhone 14 Pro問世以來的「動態島」，引發消費者與產業高度關注。不過，隨著相關傳聞持續發酵，多位供應鏈相關人士與分析師已出面澄清，指出此說法恐為誤傳。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
LINE用戶注意！「這隱藏救命功能」預設關閉，３步驟開啟避免被騙錢
隨著數位科技普及，網路詐騙案件頻傳，詐騙集團經常透過通訊軟體散布惡意連結，讓民眾防不勝防。一名男子在社群媒體上分享重要資訊，表示LINE有個「偵測可疑網站」功能，可以防範釣魚網站，但其預設為關閉狀態，食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歷代最輕薄！無感吸附便攜隨行 ANKER A1665磁吸行充進化登場
新春旅遊旺季來臨，手機拍照、導航與社群分享等功能使用頻率大增，輕巧高效的行動電源成為外出必備配件。數位充電品牌 ANKER 瞄準便攜快充需求，推出全新「A1665 超薄磁吸行動電源 5,000mAh 20W」，卡片造型小巧機身僅120公克，如同一包洋芋片般輕盈，更可放進口袋隨行；8.6毫米的厚度則可輕鬆吸附在手機背面。人氣自帶線伸縮行充A1695同步推出全新銀色款，延續簡約質感設計，提供更加搶眼的三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？
2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿蘇火山墜機！iPhone「內建1功能」10秒救命 沒訊號也可呼救
日本熊本阿蘇火山20日一架觀光直升機發生失聯，機上乘客的手機疑偵測到劇烈撞擊，自動向消防單位發出通報，消防雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，警方等相關單位便火速展開搜救行動。而類似情況在美國也曾發生，所幸當時iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，救援人員即時趕到，成功挽回一條命，此功能也開始受到關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發表留言
手機殼貴過手機都有人買？京東推 Au99.99 足金 iPhone 17 Pro Max 殼，到底是殼保護機，還是機保護金？
京東旗下京造生活品牌上架 Au99.99 黃金手機殼，主打「真金在握」。該產品以 iPhone 17 Pro Max 用戶為目標，將保護殼同「可隨身攜帶的資產」合而為一，更加上一句「比任何 logo 都有份量」，炫耀感簡直爆表。Yahoo Tech ・ 12 小時前 ・ 1則留言
iPhone 瀏覽器換成 Chrome 更簡單了！Safari 書籤、紀錄可直接匯入 Chrome
據統計，多數人最愛用的瀏覽器是 Google Chrome，但是在 iPhone 和 iPad 上，使用者最常用的瀏覽器卻是內建的 Safari。 如果想三嘻行動哇 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
緊盯AI垃圾與創作！YouTube執行長發公開信 揭2026年四大優先事項
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導YouTube執行長莫漢（NealMohan）於昨（21）日發表公開信，信中對2026年提出4大優先事項，首要任務是重塑娛樂內容，即顛覆傳...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
蘋果改造Siri 升級聊天機器人
知情人士透露，蘋果公司計劃今年稍晚將把Siri語音助理大改造為AI聊天機器人，預料在6月全球開發者大會（WWDC）亮相，...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
iPad 也能跑 macOS？一次教你看懂 4 種把 iPad 當成 Mac mini 螢幕的方案
【APPLEFANS 蘋果迷報導】Mac mini 絕對是這幾年蘋果最有誠意的產品。它效能強、又省電，重點是完全不用像照顧小孩一樣，每天在那邊盯著電池健康度看。雖然它沒電池、也蘋果迷 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中華電攜手中軌衛星SES 在台打造北亞首座O3b地面站
（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天宣布，與中軌衛星營運商盧森堡SES簽署合作備忘錄（MOU），於台灣建置北亞地區首座第2代O3b mPower地面站，大幅提升台灣中軌衛星的數據傳輸容量與服務效能，確保連結重要資訊能直接落地台灣。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
創見推出高速讀卡機RDE3 全面釋放次世代遊戲與創作效能
全球儲存品牌大廠創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 推出microSD Express高速讀卡機RDE3，專為高速應用打造，搭載USB 3.2 Gen 2 （10Gbps）介面，傳輸速度最高可達900 MB/s，並向下相容UHS-I記憶卡，從影像創作到遊戲應用，皆能高效率且穩定處理各項任務。RDE3以堅固耐用又兼具質感的外觀設計，結合優異效能與可靠品質，搭配創見極速大容量記憶卡USD710S使用，完整釋放microSD Express的高速潛能，帶來媲美SSD的效能表現，滿足玩家與創作者對流暢且穩定效能表現的需求。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彭博：蘋果將改造Siri 升級為AI聊天機器人
（中央社紐約21日綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果（Apple）計畫在今年稍晚改造Siri，將這個數位助理轉型為公司首個人工智慧聊天機器人。中央社 ・ 1 天前 ・ 4則留言
日本四大電信商「太空戰略」全解析：衛星、HAPS齊發，2026年消滅通訊死角
隨著通訊技術從地面延伸至天空與宇宙，日本主要四大電信商NTT、KDDI、SoftBank、Rakuten Mobile正加速佈局非地面網路 (NTN，Non-Terrestrial Network)，目標自2025下半年至2026年間實現商用化。這場「太空競賽」的核心動力，除了要解決山區與離島的通訊死角，更著重於應對日益嚴峻的自然災害，確保在地面基地台受損時，仍能透過來自上空的訊號維持通訊孤島的運作。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
智庫：中國AI存資安與操縱輿論風險 資料經3管道送中
（中央社記者趙敏雅台北21日電）國科會轄下智庫DSET發布報告指出，中國人工智慧（AI）存有窺探隱私、操縱輿論的風險，根據10款中國開發的生成式AI隱私政策條款，可歸納出3種資料送中管道，包括直接將海外用戶個資儲存在中國、企業集團內資料分享，以及遵守政府的「合法」資料調取。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 74則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 31則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言