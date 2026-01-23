Threads 正式開放全球用戶看到廣告啦！下週起，Threads 的廣告將正式向全球所有用戶逐步推出。這一步，其實是接續去年春天 Threads 已經先開放「所有廣告商」投放廣告、並在部分市場測試顯示的下一階段

廣告商狂喜！Threads 下週正式開放全球用戶看到廣告

（圖片來源：unsplash）

用戶數破 4 億 Threads 流量驚人

Threads 的成長速度真的很誇張，目前每月活躍用戶已超過 4 億人。大家在這裡公開分享想法、接住彼此的觀點，也慢慢形成各種有自己風格的小圈圈（當然也有很多人在上面吵架啦 XD）

也因為討論變多、聲量變大，Threads 不再只是「那個新出的社群 App」，而是一個正在發酵的即時對話平台。對品牌來說，這裡已經不只是能不能投廣告的問題，而是要不要加入這些正在發生的對話

（圖片來源：meta）

廣告全面擴大到所有市場

不過官方也強調，這個過程會是「循序漸進」，一開始廣告量會維持偏低，接下來幾個月才會慢慢擴大。Threads 上的廣告，會由 Meta 的 AI 廣告系統支援，也就是說，大家在 Threads 看到的廣告體驗，會跟 Facebook、Instagram 一樣，主打個人化與相關性

對於品牌或行銷人來說 Threads 廣告的門檻其實不高。只要是原本就有在跑 Meta 廣告的帳戶，就能直接把 Threads 納入版位選項。而且 Threads 動態裡呈現的，還是大家熟悉的圖片、影片、輪播格式，看起來不突兀

（圖片來源：meta）

廣告格式更多元

除了原本的形式，Threads 廣告也支援 4:5 比例、輪播廣告，Threads 也導入第三方品牌安全與適合度驗證，和 Facebook、Instagram 動態與 Reels 使用同一套 Meta Business Partners 系統，讓品牌能更清楚掌握廣告出現的位置

（圖片來源：unsplash）

小結

如果品牌還沒開始在 Threads 上互動，小編認為現在其實是個不錯的時間點！透過 Threads 廣告，品牌不只是曝光，而是有機會用更自然的方式加入那些正在形塑文化、話題與情緒的討論裡。但對於用戶來說，廣告的出現是否會影響體驗而導致使用頻率降低，就只能拭目以待了！

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

