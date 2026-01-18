廣告大亨行騙1》老牌印刷廠秋雨遭詐騙 2.7億恐血本無歸

老牌印刷廠秋雨為求轉型，近年來積極跨足廣告媒體市場，原本寄望投資由「廣告大亨」李丞軒（原名李世揚）創立的廣豐國際媒體，能成為集團的金雞母，豈料竟讓公司陷入長達數年的司法泥淖，高達新台幣2.7億元的真金白銀更面臨血本無歸的慘況。近期此案已判刑定讞，下一步，秋雨將對李丞軒提起民事訴訟，要求「損害賠償」。

「我們原本以為想要轉型，沒想到卻被騙！」秋雨總經理陳鴻璸拿著剛出爐的最高法院判決書，語氣中滿是懊悔與不甘。

力求轉型誤信大餅 老牌印刷廠踩雷

秋雨成立於1946年，是國內老牌印刷廠，主要業務涵蓋雜誌、書籍、型錄、插卡、月曆等印刷產品，並為歐洲、美洲、澳洲的多家知名出版品提供印刷服務，隨著數位時代來臨，公司過去十年來多是小賺小賠，營運未有太大亮點，為尋求轉型，近年來積極跨足廣告媒體市場，沒想到卻投資踩雷。

時間回到2018年，當時由李丞軒實際掌控的廣豐國際媒體、柏泓媒體、合和國際，在戶外廣告界頗具份量，幾乎壟斷了捷運與機場的精華版位。「在中間人的介紹下，秋雨決定入股廣豐，希望能藉此完成集團轉型。」陳鴻璸指出，當時李丞軒為了取信於人，不僅攤開營收數據，更以廣豐即將擴張版圖、具備上市櫃潛力為由，積極遊說經營團隊入股，秋雨於是投資2.7億元。

保命本票竟變廢紙 揭「反擔保」密約陷阱

為了確保投資安全，雙方在簽約時議定，由廣豐開立等值的「商業本票」交付給秋雨作為擔保。「但李丞軒在交付本票的同時，卻私下指示廣豐的名義負責人，簽署了一份不對外公開的反擔保協議。」陳鴻璸越說越氣憤，直指廣豐雖然開出了本票給秋雨，卻刻意隱瞞會導致擔保失效的重要文件。

盜開票據虛構債務 資金遭五鬼搬運

「更誇張的是，李丞軒在未經董事會授權的情況下，擅自以廣豐名義盜開6張本票給自己，總金額高達3.9億元，這根本是挖洞讓我們背債！」陳鴻璸說，公司發現後旋即循法律途徑提告，歷經多時，最高法院日前判決認定，李丞軒不僅利用反擔保手法騙取投資款，更涉嫌盜開本票虛構鉅額債務。

經法院審理還發現，秋雨匯入的投資款也未如投資計畫書所述，用於廣豐的業務擴充或設備採購，資金一進入廣豐帳戶，隨即遭頻繁轉帳與提領，流向李丞軒實際控制的「柏泓媒體」與「合和國際」兩家公司，部分資金甚至流入其親屬的私人帳戶。

根據判決書內容，當時柏泓與合和正面臨鉅額虧損與銀行債務壓力。法官認定，李丞軒將秋雨創新的新資金，挪用於填補集團舊債務及私人缺口，顯有不法所有之意圖，並非正常的商業調度。

雖然李丞軒在庭訊中辯稱這此案件是商業借貸糾紛，但最高法院最終駁回上訴，維持二審有罪判決，全案定讞，認定李丞軒夫婦共同犯下加重詐欺罪。然而，對於受害廠商而言，傷害已經造成，隨著此案已判刑定讞，下一步，秋雨將對李丞軒提起民事訴訟，要求「損害賠償」。

針對相關情事，本報致電柏泓媒體與合和國際兩家公司，試圖與李丞軒聯繫，至截稿前並未獲得回應。