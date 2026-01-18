廣告大亨行騙2》尼姑變身債主來追殺 秋雨反擊提告「假債權」

就在最高法院判決李丞軒（原名李世揚）夫婦詐欺定讞，認定其詐欺秋雨2.7億元資金的同時，廣豐國際媒體的惡夢卻尚未結束。本報調查，李丞軒集團近期發動第二波法律戰，一名身分特殊的「比丘尼」，也就是桃園菩因禪寺如念法師（俗名李秀琴），手持高額本票，宣稱是廣豐的最大債主，向法院聲請查封拍賣廣豐名下僅存的資產，面對這突如其來的「幽靈債權」，秋雨決定以廣豐名義提起「債務人異議之訴」，藉此保住公司資產。

入股沒多久就下手 盜開6張本票

整起事件要回到2018年，當時老牌印刷廠秋雨為求轉型，斥資2.7億元入股由「廣告大亨」李丞軒創立的廣豐國際媒體，總計持股約八成。但根據調查，秋雨匯入增資款項沒多久，李丞軒竟趁著掌控公司印鑑之便，在未經董事會授權的情況下，擅自以廣豐名義盜開了6張商業本票，總金額高達新台幣數億元，意圖製造廣豐對其個人的假債務。

這項犯行在東窗事發後，雖然經過漫長的司法攻防，其中5張本票已被台北地方法院裁定沒收，確認為犯罪所得；但另一張本票在司法審理期間，卻早已被李丞軒以欠債為由轉給另一人。

關鍵漏網之魚 流向桃園菩因禪寺

「那5張被沒收了沒用，因為最關鍵的一張已經被他轉出去了！」知情人士透露，李丞軒在案發後，迅速將其中1張面額高達1.2億餘元的本票，以「償還欠款」為由，轉讓給了一位特殊的「債權人」。這位手持上億元本票的新債主，竟是位於桃園市的「菩因禪寺」住持如念法師。

本報調查，如念法師俗名李秀琴，長期出現在李氏集團的關聯企業名單中。秋雨質疑，李秀琴不僅與李丞軒關係匪淺，更疑似是該集團長期配合的人頭。

尼姑變億萬債主 秋雨提告擋法拍

「一個長年修行的出家人，哪來的1.2億元現金可以借給李丞軒？」秋雨總經理、廣豐國際媒體董事長陳鴻璸痛批，這顯然是李丞軒刻意安排的防火牆。

據悉，李秀琴（如念法師）近期持該張本票向法院聲請強制執行，要求查封拍賣廣豐名下的資產。陳鴻璸指控，這完全是「左手換右手」的戲碼，「李丞軒先把盜開的本票轉給李秀琴，再由李秀琴以善意第三人或債權人的身分出現，試圖將廣豐剩餘的資產『洗』回集團口袋。」

為了阻止資產遭變賣，秋雨已透過廣豐向台北地方法院提起「債務人異議之訴」，主張該筆1.2億元債權不存在。

而本報致電菩因禪寺，希望向李秀琴釐清相關情事，對方表示：「如念法師不在。」記者隨後也留下聯絡方式，但至截稿前未獲得李秀琴的回應。

秋雨入股廣豐國際沒多久，竟遭李丞軒盜開本票。（圖／AI生成）

司法延長賽 追查佛門金流

法界人士分析，雖然那5張本票已被沒收，但這張流落在外的1.2億元本票，因持有人身分特殊（出家人），且主張有實質借貸關係，將是攻防重點。如念法師（李秀琴）必須在法庭上交代這1.2億元的資金來源，否則恐將面臨偽證與加重詐欺的刑事追訴。

隨著秋雨正式提告反擊，這名身價上億的住持法師究竟是真金主還是洗錢人頭？這張從台北流浪到桃園寺廟的本票，將是檢調單位下一步要釐清的關鍵證據。