廣告大亨行騙3》李丞軒詐欺案定讞 旗下台灣摩菲爾竟是標案大戶

最高法院日前針對李丞軒夫婦詐取上市公司秋雨創新2.7億元案判刑定讞，卻意外揭露政府採購體系的重大監管黑洞。本報調查發現，在檢方起訴至法院三審定讞的漫長訴訟期間，李丞軒家族控制的關聯企業「台灣摩菲爾國際」，利用判決尚未確定的法律空窗期，在政府採購市場無往不利，拿下包括國防部、交通部及雙北市府等機關逾兩億元的標案。

邊打官司邊標案 利用「無罪推定」賺公帑

根據公開資料，李丞軒原名為李世揚，早年在電子業工作，之後創辦廣豐國際媒體、台灣摩菲爾、合和國際等公司，是國內戶外媒體大亨。據本報掌握資料，李丞軒集團涉及的秋雨詐騙案，早於數年前便進入司法程序；然而，該集團並未因此停止擴張版圖，反而透過旗下「台灣摩菲爾國際股份有限公司」積極投標。

交叉比對司法判決與政府電子採購網數據，即使在李丞軒遭一、二審判決有罪的期間，台灣摩菲爾仍持續得標。「這就是現行體制最大的盲點，」一位熟稔政府採購法的法界人士分析，「依照《政府採購法》第101條，廠商必須被列為拒絕往來戶（黑名單）才不能投標。但在判決未定讞前，基於無罪推定原則，行政機關很難直接拒絕其投標；再加上投標的是『子公司』，而非『涉案本人』，更讓機關單位在形式審查上無從攔阻。」

這導致了一個現象，當司法機關正在審理該集團的詐欺犯行時，行政機關卻持續將大筆預算交給該集團執行。

標案遍及中央與地方 國防部、動物園皆買單

統計顯示，在訴訟期間，台灣摩菲爾拿下的標案遍及中央部會與地方政府，總計得標件數約150件，決標總金額超過新台幣2億元。其中最令人側目的，莫過於2024年2月，正值詐欺案二審期間，國防部竟將「台中捷運車廂內廣告」決標給該集團，由涉案廠商負責國軍形象宣傳；同年7月，台北市立動物園的「110周年園慶捷運車廂彩繪案」也由其拿下。

此外，交通部觀光局的「台灣觀巴航空機上電視廣告宣傳案」，以及新北市政府金額高達800萬元的「政策與活動多元推廣案」，皆是在官司纏訟的關鍵期間落入該集團手中。

而針對相關情事，本報致電台灣摩菲爾，至截稿前未獲得回應。

李丞軒詐欺案在審理的同時，旗下「台灣摩菲爾」竟是標案大戶。（圖／AI生成）

家族交叉持股 規避廠商資格審查

而這起案件更凸顯了政府對於「實質受益人」查核的困難，根據多份判決書，認定李氏集團是一個以家族為核心的經濟結構，包括柏泓媒體、台灣摩菲爾等公司都是關係企業。雖然李丞軒是實際操盤者，但參與投標的「台灣摩菲爾」，其登記負責人長期由李丞軒胞弟（李潮旺）擔任，董事名單亦多為親屬或長期合作夥伴。

一名律師分析，這種透過親屬交叉持股、將「犯罪主體（個人）」與「投標主體（公司）」進行法律切割的手法，成功繞過了採購單位的背景審查。公部門在審標時，往往僅能審查投標公司的信用報告與納稅證明，對於該公司背後的實質控制人是否涉及重大經濟犯罪，缺乏有效的勾稽機制，未來如何填補「涉訟廠商」與「實質受益人」的監管斷層，是行政單位必須思考的課題。