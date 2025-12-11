廣告小妹看朱孝天：高低情商浮動？留言區成「心理學論壇」





2025年，朱孝天為了再度合體F4意外破局，甚至透過影片公然開撕首次促成他們同框的相信音樂公司，指控高層潑髒水震驚娛樂圈，引發大批網友正反不一評價。許多名人包括網紅、律師等人紛紛解析，當中廣告小妹（凡槿）也透過粉專發表看法，特別的是，留言區宛如「心理學論壇」，包括「ADHD（過動症）」、「亞斯伯格症」都被點名討論。

朱孝天被踢出F4掀議

廣告小妹連發2篇關於朱孝天的貼文，當中提及她被問記者朋友問到，為何會追蹤朱孝天，她回應「社群演算法就是會推各種人給你（用戶）」，她認為傳統定義下的「過氣人物」，帶給自己人生啟發，比老師教得都多，且舉例包括大破大立的范冰冰（直播無視逃漏稅負面言論，多年後獲得影后殊榮）、還有江華（退圈後跑去賣保險、打工）等，她覺得放得下架子，做什麼事都更容易成功，有感而發「健康勝過一切，只要夠健康總能找到其它出路」。

朱孝天被踢出F4，廣告小妹有感而發。圖片來源：FB@凡槿（廣告小妹）

朱孝天「高低情商浮動」？

另一篇關於朱孝天的文章，廣告小妹則提及：「閉關期間有那麼幾個月，我很迷朱孝天」，廣告小妹分享觀察朱孝天直播時出現的情緒起落反應：「吃到地雷餐廳會擠出體面話，但誠實豆沙包（的個性）會突然在回顧地雷餐廳時，忘記體面，猶如男友當下說不介意女友跟別的男生出去，但心情不好會翻舊帳」。



廣告小妹接著表示，朱孝天和F4有著和上述類似的「反覆無常」情結，且舉例朱孝天看見網友提問，像是「是否因為太平庸被他們（F3）排擠」、「他們（F3）好像都各有專長，就你沒有」，他不僅沒生氣，反而禮貌表示有自知之明，因而被網友稱許有著「高情商」，但隔了幾週，他難得會對這些留言者發脾氣，卻被稱「低情商」，廣告小妹覺得，朱孝天就這樣在「高低情商range（區間）浮動」。

《流星花園》化妝師應援

廣告小妹認為，朱孝天無論是「想要合體」和「抗拒埋怨」都是真的，只是控制不了講出真心話。貼文除了掀起網友熱議關於藝術品味方面，藝人在商業合作妥協與個人喜好之間，如何在公開發言時拿捏分寸，也有人表示，無法理解朱孝天對於F4「又愛又恨」反覆言論。

特別的是，留言區釣出自稱是朱孝天在F4時期演出《流星花園》時的「化妝師」發文表示喜歡朱孝天為其應援：「他很真實，我們還有吃過他親手做的菜（他帶來跟劇組人員的分享）」，透露當年是新人的F4都很窮，所以想請朱孝天吃早餐，且對他表示領了薪水再換他請回來，換朱孝天請客時，自己特別選價位便宜的食物，但被朱孝天發現了：「他非常堅持要我去換個貴一點的早餐」。

朱孝天被踢出F4，廣告小妹有感而發發文釣出《流星花園》化妝師為朱孝天應援。圖片來源：FB@凡槿（廣告小妹）

留言區宛如「心理學論壇」

廣告小妹這則貼文的留言區，還引發關於「心理疾病」的討論，有人理性分析猜測，不按牌理出牌的朱孝天有著「亞斯氣質」（亞斯伯格症，自閉症譜系），甚至還有人分享Gemini提問的截圖，發現不只一個人跟他同樣的想法，掀起其它人討論點名相關心理疾病特質：

ADHD（注意力不足過動症）和ADHD衝動型的情緒反應不一樣。

有重複特徵還可能共病, 需要專業鑑定才能確定，我家有多重特質的雙殊兒（多重心理疾病）, 長年疑惑不理解到診斷後奮鬥（感同深受）。

雖然諸多猜測並未獲得朱孝天本人證實，部分網友仍表示對他感到很心疼，也對F4再度同台，如今走到開撕局面很是惋惜。

朱孝天被踢出F4，廣告小妹有感而發，掀起心理學相關話題討論。圖片來源：FB@凡槿（廣告小妹）

朱孝天證實患「纖維肌痛症」

事實上朱孝天曾多次透過直播澄清，和「F3」言承旭、、吳建豪、周渝民沒有不合，直到2020年才公開證實自己罹患「纖維肌痛症」，憂心對於F4合體的疑慮包括體力沒有從前好：「因為我的身體問題，身體生命消耗力是一般人的1.5倍」，坦承病況也表達了對未來的擔心。「纖維肌痛症」患者受到類固醇藥物及疾病影響，會導致身形忽胖忽瘦，這也就解釋了他在鏡頭前時常有著模樣不一的落差。

朱孝天昔日（43歲）受訪時面對提問，坦言工作量增加後，自己從來沒有對外求助過。他鮮少提及病痛對自己的身體和心理起了什麼樣的雙重影響，再加上曾透露兒時搬家至少高達40次的環境變異，使得人際相處看得較淡，處事界線和普世價值不同的特立獨行，常常成為大家討論焦點。

如今46歲的朱孝天，面臨同台F3期望生變，以及與相信音樂公司隔空交火的危機，甚至成為網紅、名人解析內容：有律師不留情面指出「他被捨棄也是剛好」、副教授解讀「他羡繤嫉妒恨」，有網紅認為：「他為合體努力瘦身，卻還沒清掉團隊裡的個人意見」，這些都成為他人生蛻變需要克服的重要課題，但也有人猶如廣告小妹暖心為朱孝天緩頰，話中有話期待他能大破大立：「只要夠健康總能找到其它出路」。

