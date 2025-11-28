廣告收入下滑、不敵AI競爭？傳百度啟動大規模裁員

大陸搜尋引擎龍頭百度傳本週啟動裁員，影響多個業務單位。六名知情消息人士透露，百度面臨AI競爭加劇及廣告收入下滑的雙重壓力，預計裁員將持續至今年底。

據知情人士透露，百度本週啟動裁員。（圖／翻攝百度百科）

《路透社》28日據知情人士透露，百度本週啟動裁員。兩名消息人士指出，裁員人數因業務單位和績效評等而異，部分團隊裁減比例可能高達40%。《路透社》無法確定全公司裁員的具體人數，但消息人士表示內部認為這是大規模裁員。

兩名消息人士表示，移動生態系統集團將承受最大裁員衝擊。不過四名消息人士指出，與AI和雲端運算相關的職位將大致受到保護。其中一名消息人士表示，更多資源將投入AI領域。由於消息屬於私密性質，消息人士要求匿名。

根據百度年度報告，去年底員工人數為3萬5900人，較2023年的3萬9800人及更早前的4萬1300人持續下降。百度未立即回應置評請求。

此次裁員發生在百度連續第二季營收下滑之後。11月18日百度公布了第三季虧損。第三季總營收下降7%，線上廣告收入更暴跌18%。該公司第三季虧損112.3億人民幣（約500億元新台幣）。百度投資AI多年，但這些努力尚未能重振其核心線上廣告業務成長，市場份額已被小紅書和字節跳動旗下抖音等社群媒體平台蠶食。

百度「文心一言」月活躍用戶遠低於豆包和DeepSeek。（資料照／《美聯社》）

儘管百度在2023年成為首家推出類ChatGPT服務的大陸主要科技公司，但在面對阿里巴巴和AI新創公司DeepSeek等競爭對手時，難以維持早期領先地位。百度的文心大型語言模型在經歷多次策略轉變後，包括今年稍早轉向開源，目前落後於阿里巴巴和DeepSeek等競爭對手的產品。

根據AI產品追蹤網站Aicpb.com數據，9月份百度「文心一言」應用程式的月活躍用戶為1077萬，遠低於字節跳動「豆包」的1.5億和DeepSeek的7340萬。百度將AI推進重點放在將技術嵌入現有產品，包括搜尋功能，並表示目前超過半數的移動搜尋結果頁面包含AI生成內容。

裁員已成為大陸主要網路公司在高度競爭產業中削減成本的常見手段。阿里巴巴和騰訊在2022年裁減數萬個職位，以因應大陸對主要網路平台的廣泛監管打擊。此外，亞馬遜和IBM等多家美國科技公司也正在全球裁減數千個職位。

