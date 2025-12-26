廣告是真的！隔壁老爺爺腿腳沒力 竟卡門口10分鐘不動

一名網友表示，新家隔壁是一位年紀很大的爺爺在住，平常有遇到都會向對方問候，爺爺也會親切回應，但昨（25）日他打招呼時，爺爺明明站在門口卻完全沒反應，讓他驚覺不對勁，最後發現爺爺因為腿腳沒力的關係，只能扶著盆栽勉強站立，且已卡在門口至少10分鐘，急忙將對方扶回房子裡面休息，影片曝光後引起討論。

一名網友昨日在Threads分享一段影片，只見隔壁鄰居爺爺在家門口扶著盆栽動也不動，原PO打招呼時對方也沒有反應，他驚覺不對勁上前詢問是否需要幫助，爺爺才告知因為腿腳沒力的關係，只能扶著盆栽，動也動不了，其他鄰居聽到也上前幫助，兩人一起把爺爺扶回房子裡面休息。

原PO指出，平常跟鄰居爺爺的相處模式就像真正的爺孫一樣，有遇到的時候兩人都會互相打招呼，幸好當時有發現爺爺的狀況怪怪的，才會多問一句，後續看監視器才驚覺爺爺已經卡在那邊10分鐘了，讓他感嘆「還是要對生活中的不一樣抱持懷疑，很多小細節等著你發掘」。

影片曝光後獲得超過5萬人點讚，其他網友大讚「好險有你，不然老人家真的經不起摔」、「後面門口有台階，這一摔可能會撞到頭，你很棒」、「除了腿腳無力之外，也要注意有沒有口齒不清之類的問題，小心可能是急性腦中風」、「好人一生平安」、「謝謝你的警惕性，有這麼好的鄰居真的讓人很放心」。

