廣告看板擋號誌！民眾黨候選人遭炎上：出意外你負責？

2026年九合一大選，藍綠白3陣營皆積極備戰，不過網紅四叉貓（劉宇）在社群上PO出照片，指出有議員候選人把廣告看板，擺放在行人專用號誌前，遮擋民眾視線。該名候選人身分也被挖出，不少網友湧入臉書開酸「好棒的廣告」、「出意外你負責嗎」。

四叉貓在Threads上發文，在桃園八德大明街，有政黨候選人看板，把行人專用燈遮住，僅挖小洞透光讓人看。而該名看板的主角，正是民眾黨桃園議員候選人林晏良。

照片曝光後引發網友撻伐，留言開罵：「神操作，漂亮」、「呼叫最關心路權的廉價網紅」、「太誇張了，看板是隨意想放哪就放哪的嗎？不需要跟特定單位申請？」、「可以檢舉吧，擋住行人號誌燈耶！ 已經影響行人交通安全問題了」、「都擋住行人號誌燈了，還說照顧上一代」、「這個小洞應該是廠商那邊做好就長這樣了，防風太大吹倒之類的吧，大型看板還蠻常見的」。

更有網友直接跑到林晏良粉專下方留言：「你好，能否處理一下這件事」、「這誰啦，亂七八糟，桃園市政府警察局處理一下好嗎」、「挖塞塞，看板直接把行人指示燈遮住耶，好厲害喔」、「這個地方連人行道都沒有，還這樣搞」、「果然是自私的爛人，不顧交通安全，只想為了自己選舉廣告」。

