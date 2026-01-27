廣場協議2.0要來了？日圓暴衝至二個半月新高

日圓兌美元匯率短短幾天從急貶轉為急升，市場高度警戒美日恐進行15年來首度聯合干預匯率。日圓26日強彈1.3%至153.68日圓，創去年11月中以來最高紀錄，美元指數則直線跳水至97關卡下方，寫下四個月新低水準。這波劇烈波動主要與市場傳言美國將可能親自出手、與日本當局合作阻貶日圓有關，也引發外界揣測廣場協議2.0是否將會出現。

外傳美國紐約聯準銀行23日在美國財政部指示下，聯繫交易員進行匯率檢查，帶動日圓轉而走強。日圓23日出現兩波急升，第一波是自159日圓升到157日圓附近，第二波再升至155.63日圓兌1美元，升幅達1.75%，為去年8月來最大單日升幅。匯率檢查是指央行向市場交易商詢問當前匯率動向的金融監管行動，被視為政府對外匯市場干預的前奏。

日本首相高市早苗日前示警將對匯市異常波動採取行動。針對美日是否準備聯合干預日圓，日本財務大臣片山皋月拒絕表示意見，日本最高外匯事務官員、財務省副財相三村淳僅提到，日本政府將與華盛頓在外匯方面密切合作，並做出適當回應。道富投資管理公司固定收益策略師Masahiko Loo指出，匯率檢查的消息傳出後，美日聯合干預匯率的機率上升，依經驗匯率檢查是財務省出手的前兆。

美日聯合干預的預期正在重塑投資者的風險偏好。GSFM基金管理公司市場策略師米勒(Stephen Miller)表示，不排除本屆政府將推出廣場協議2.0的可能性。1985年美國、日本、德國、法國與英國等主要世界主要經濟體，在紐約廣場飯店達成所謂的廣場協議，這些國家同意聯手干預外匯市場，有秩序地讓美元貶值，並讓非美貨幣相對升值，以調整全球貿易失衡。

Pinnacle投資管理公司首席投資策略師多伊爾(Anthony Doyle)認為，日本若想獨自穩定日圓匯率，勢必將引發國內動盪或全球連鎖反應，因此透過協調行動達成類似廣場協議2.0方案，對某些人而言並非是天方夜譚。據紐約聯準銀行網站顯示，自1996年以來美國僅在三個不同場合進行外匯干預，最近一次是在2011年3月18日與歐洲、英國與加拿大一起拋售日圓，以協助穩定311日本大地震後的外匯交易。

日圓強彈帶動亞洲貨幣連袂走升。新台幣兌美元26日收在31.508元，較前一交易日升值7分，韓元勁升1.6%報1，439.69韓元，兩者均升抵三周新高水準，馬幣與星元也勁揚至多年高點。在聯準會召開例會和美國總統川普可能宣布下任聯準會主席前，投資人削減美元部位，也讓美元承壓。

美國銀行日前發布報告提到，美國這次罕見出手護日圓主要基於三大理由。一是防止美元升值，透過打壓美元匯率藉此讓美國強化貿易競爭力。二是穩定美債市場，如果日本單獨行動可能需要拋售美債作為儲備資金，美國通過支持日圓可以穩定日債市場並減少其對美債市場的溢出風險。三是增加對日外交籌碼，作為外交工具此舉旨在支持重要盟友日本，特別是在日本承諾向美國投資5，500億美元並可能增加國防開支的情況下，美國通過配合匯率政策來換取與日本在更廣泛政策目標上的合作。

日圓1月中曾重貶至159.2，下探至18個月低點，高市在內的日本政府官員皆對日圓的跌勢感到憂心。日本政府曾在2024年斥資近1，000億美元購買日圓以支撐日圓匯率，在當時四次的阻貶日圓行動中日圓兌美元匯率多在160日圓附近，因此該價位也被視為未來可能再次採取的行動。Masahiko Loo表示，如官方沒有後續動作市場將積極試探官方的決心，恐進一步打壓日圓並助長投機壓力。

