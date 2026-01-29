廣場舞糾紛釀殺機？台中67歲婦「公園遭砍頸」插管 兇嫌國道骨折落網

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台中大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生一起持刀攻擊事件。一名67歲婦人在公園附近遭一名男子持利器攻擊，頸部被砍出10公分刀傷，緊急送醫治療，目前插管急救中。男子行兇後徒步逃往國道，疑似在國道上遭撞擊，雙腿骨折。

根據監視器影像，男子與被稱為「李老師」的女子在籃球場前疑似發生爭執，男子突然亮刀朝女子頸部揮砍，女子抵抗後逃跑，男子試圖追上未果後離開現場，逃往附近高架橋。

附近民眾指出，遭攻擊女子為廣場舞的班長，平時會在籃球場跟同好一起跳舞。該名男子為附近住戶，雙方多次為此發生口角，未料男子竟持刀行兇。

由於女子頸部傷勢嚴重，左臂、背部、額頭均受有刀傷，立即被送往醫院急救，目前插管進行手術中。犯案男子則於稍早被發現倒在國道1號大雅路段，疑似在國道上遭撞擊，雙腿骨折、意識模糊，警方已將其查緝到案，全案擴大偵辦中。

