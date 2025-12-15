廣大興案後駐菲 前代表林松煥新書回顧雙邊關係修復

（中央社記者楊堯茹台北15日電）2013年廣大興案導致台菲關係緊張，前駐菲律賓代表林松煥今天於新書發表會表示，當時致力強化民間交流進而爭取外交待遇，之後促成雙邊漁業執法合作相關協定的簽署，這都成為雙邊關係回穩的關鍵。

林松煥的新書「百戰歸鄉：我的奮鬥歷程、時代見證與外交評析」今天發表。林松煥於1980年11月投入外交工作，曾派駐南非、史瓦濟蘭、馬紹爾群島以及挪威等地。2013年5月發生廣大興案導致台菲關係緊張，林松煥於2014年6月特任駐菲律賓代表近4年，外交經歷近40年。

被問及廣大興案後如何修復雙邊關係，林松煥於發表會表示，除了增加台灣與菲律賓的直航航班，也推動菲律賓旅客來台免簽，強化兩國民間交流。當時菲律賓全年來台從10幾萬人次逐步提升到40多萬人次。之後也因此促成外交人員免簽待遇。

在書中，林松煥指出，台菲漁業紛爭最大的障礙在於「劃界」，在政治現實及「一個中國」政策限制下，這是「不可能的任務」，因為如果要「劃界」菲律賓只能和北京去洽談。

書中回顧，林松煥於是避開「劃界問題」，選擇雙方共通部分即規範漁業執法時，應避免使用武（暴）力，同時建立執法合作機制、緊急通報系統及迅速釋放程序，終於在2015年11月5日在馬尼拉簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」，並成立「技術工作小組」（TWG）會議。

書中強調，台菲簽約之後，林松煥如釋重負，算是完成任務，也在最後的外交任所，「打了美好的一仗」。

屏東縣琉球鄉籍漁船「廣大興28號」於2013年5月9日在巴林坦海峽，台灣與菲律賓兩國主張的專屬經濟海域重疊區域發生海上衝突，當時菲律賓公務船人員使用機槍及步槍對廣大興28號掃射，造成船長洪石成身亡，以及船上漁民輕重傷。（編輯：林興盟）1141215