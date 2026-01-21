廣宇強攻人形機器人！砸11億入主比利時新創奪關鍵技術 股價逆勢漲逾7%

鴻海（2317）集團旗下電子零組件大廠廣宇（2328）展現轉型決心，與集團母公司聯手斥資3,200萬歐元（約新台幣11億元），入主比利時馬達技術新創公司Magnax，成功跨足人形機器人核心動力領域，激勵今（21）日股價盤中逆勢突圍，股價最高觸及56.0元，漲幅逾7%，反映市場對於廣宇從傳統線束代工廠轉型為「高階零組件供應商」的高度期待。

廣宇董事會昨（20）日決議與鴻海集團共同投資比利時新創公司Magnax BV，合計取得52%股權。其中，廣宇單獨出資2,300萬歐元（約新台幣8億元），持有37.28%股權，成為Magnax最大股東，並將取得過半數董事席次擁有實質控制力。廣宇董事長李光曜在會中強調，「此次投資案標誌著廣宇將從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型，我們將正式掌握人形機器人與高效能電機的核心技術動力。」

該投資案最受市場矚目之處，在於Magnax擁有的「無軛軸向磁通電機」（Yokeless Axial Flux Motor, AFM）專利技術。與現行主流的傳統馬達相比，AFM技術具備極高的功率密度與扭力密度，且結構更輕薄，能有效解決人形機器人全身40至50個關節對於體積與重量的嚴苛限制。廣宇表示，公司未來將聚焦於機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的動力解決方案，建立在機器人供應鏈中的關鍵主導地位。

為了應對全球高效能與節能趨勢，廣宇啟動「3S（延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale）」轉型策略。Magnax的馬達技術被視為一項「平台型技術」，除了人形機器人外，未來還能跨產業複製至數據中心散熱系統、工業用冷卻風扇及電動車等高附加價值領域。透過導入廣宇的製造管理優勢與鴻海集團的供應鏈資源，預計能大幅提升該項馬達產品的量產競爭力，相關業務最快將於2027年起為公司帶來顯著的營收貢獻。

隨著產品組合優化與高毛利應用的加入，市場分析廣宇將從被動接單轉變為核心解決方案提供者 。廣宇將於明（22）日舉行法人說明會，屆時將揭露更多關於機器人市場的具體佈局細節。據了解，廣宇目前已與多家機器人公司展開洽談，預期在機器人與高階工業應用帶動下，未來3年營收有望翻倍成長，並朝2028年達成500億元營收的長期目標邁進。

