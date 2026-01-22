廣宇擴產拼AI 喊2030搶人形機器人5%市占

▲廣宇AI伺服器已經開始放量。（圖／記者林奇攝）

[NOWnews今日新聞] 廣宇22日召開法說會，董事長李光曜表示，AI伺服器訂單已開始放量，並訂下長期目標，2030年要搶下全球人形機器人逾5%市占。

為加速機器人布局，廣宇已完成併購比利時軸向電機AFM公司Magnax，取得新世代電機技術與人形機器人業務核心資產。李光曜指出，Magnax軸向電機可望導入工業應用，並具備約30%至50%的節電效益。

在產能規劃上，廣宇預計2026年在中國設廠生產軸向電機，若客戶認證與導入進度順利，最快2026年可逐步反映綜效，並期待2027年營收出現更明顯放大。後續也將視量產情況，運用馬來西亞、泰國據點擴充製造能量，並以外銷歐美市場為主要方向。

展望2026年，廣宇成長動能主要來自通訊產品端的AI伺服器、工控產品端的機器人，以及醫療產品；消費性產品預估持平，車用維持既有規模。毛利率結構方面，公司指出零組件與線束表現相對較佳；機器人現階段營收占比雖不高，但毛利率可望達到原有產品的兩倍以上，隨著人形機器人逐步成熟，未來也可望切入鴻海「關燈工廠」等實際場域，成為落地商機

AI伺服器布局方面，廣宇主要生產基地位於馬來西亞，目前已完成5萬平方公尺新廠建置，並收購10萬平方公尺廠房，電力等基礎條件也已到位。公司規劃2026年馬來西亞據點將從挖礦機、交換機等產品延伸至AI伺服器業務，帶動當地營收持續挑戰雙位數成長。

