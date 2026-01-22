廣宇科技併購Magnax 正式啟動人形機器人策略轉型

廣宇科技目標在2030年全球人形機器人市場取得5％市佔率，並維持穩定配息率。圖中由左至右分別為：廣宇科技董事長李光曜、總經理蔡明峰、協理郭世華。（圖片來源／廣宇提供）

廣宇科技(2328 TT)22日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，在完成比利時軸向磁通電機(AFM)公司Magnax併購後，廣宇科技將正式啟動人形機器人策略轉型，未來透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)」策略，目標在2030年全球人形機器人市場取得5％市佔率。

此外，李光曜也強調，未來在追求策略轉型的同時，也會維持穩定股利政策，兼顧對股東報酬的重視，廣宇科技近年來現金股利配發率均有50％以上水準，未來仍會維持穩定的配息率。

廣宇已完成對比利時軸向AFM公司Magnax的併購

廣宇科技今天舉行法說會，李光曜親自向法人說明公司戰略轉型計畫、願景與未來展望，強調廣宇已完成對比利時軸向AFM公司Magnax的併購，正式取得次世代電機技術以及發展人形機器人業務的核心資產，並確立廣宇在鴻海科技集團機器人發展藍圖中的關鍵定位，廣宇將從精密零組件製造商，成功轉型為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」的重要里程碑。

李光曜指出，併購Magnax後，廣宇取得次世代電機的革命性技術，AFM具備「薄餅狀(Pancake)」架構，極適合嵌入人形機器人狹小的關節空間中，與傳統徑向磁通電機(RFM)相比，Magnax的 AFM技術在相同體積下，具備2至3倍的功率密度，也就是說，在相同功率下，體積與重量能減少3分之1，且效率在寬廣轉速區間仍能維持在95％以上，可顯著提升機器人續航力。

廣宇將能夠提供從神經線束到核心電機

李光曜表示，AFM這項具備高度技術壁壘的專利資產，將使廣宇能夠提供從神經線束到核心電機，乃至整合模組關節執行器的完整價值鏈服務，堪稱是機器人動力首選。

李光曜看好未來廣宇將透過「3S(Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張)策略」，重新定義公司價值，不僅延伸(Stretch)其高可靠性的連接性與機電整合核心技術，更將產能轉向(Shift) AI伺服器與人形機器人等高成長市場，並透過投資與併購(Scale)，整合軟硬體技術，目標是建構完整的人形機器人產業生態系，將其產品從傳統線束提升至具備高毛利的關鍵零組件與整合模組。

隨著AI伺服器出貨放量與軸向電機產品開始貢獻營收，李光曜預計自2026年起，每年營收可維持平均20％以上的成長率，終極目標是在2030年取得全球人形機器人市場5％以上市佔率，屆時，機器人與相關新業務預計將貢獻廣宇50％以上營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25％至50％的零組件，成為未來廣宇重要的成長動力來源。

(原始連結)





