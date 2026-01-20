廣宇鴻海卡位人形機器人 注資Magnax取得逾半股權

（中央社記者曾仁凱台北20日電）廣宇今天宣布董事會通過，攜手母公司鴻海，合力注資3220萬歐元（約新台幣11.84億元），取得比利時新創公司Magnax BV 52%股權，卡位人形機器人商機。

廣宇董事長李光曜表示，廣宇透過此次投資Magnax，可掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力，這項投資案標誌著廣宇將從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型。

根據廣宇董事會通過的投資案內容，廣宇與鴻海分別出資2300萬歐元及920萬歐元，分別取得Magnax股權比重37.28%與14.91%，廣宇將以最大股東身分取得Magnax過半數董事席次，並擁有實質控制力，協助Magnax進行資源整合與市場開拓。

廣宇表示，藉此次投資案，將可取得Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）專利技術。廣宇說明，與傳統徑向磁通電機（RFM）相比，AFM具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。

廣宇取得下一代電機技術後，不僅能優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為能提供動力系統核心解決方案的合作夥伴，預計相關業務最快2027年起為公司帶來顯著營收貢獻。

廣宇表示，人形機器人產業正處於需求爆發前夕，機器人全身約有40至50個關節，對電機的體積與爆發力要求極高，Magnax的技術能夠有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，廣宇將聚焦人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案，藉此建立在機器人供應鏈中的關鍵地位。（編輯：黃國倫）1150120