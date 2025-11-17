廣島世羅高原這樣玩！必搭迷你小火車、必吃花卉料理！世羅釀酒廠讓你買到停不下來

日本廣島 ｜世羅 せら夢公園

本以為是個簡單吃午餐的地方，沒想到這裡原來包含世羅縣立公園和世羅釀酒廠，只要可以與世羅高原有大自然親密接觸，都統稱為世羅夢公園，是一座綜合休閒園區的概念，這裡除了花卉料理聞名以外，自產自銷釀酒廠的酒也必買，然後全日本第二長的迷你蒸氣小火車更是必須體驗一下的吧。

這裡雖然離廣島機場不遠，約34分鐘的車程，但大眾交通比較不方便，建議自駕來喔。

這天到廣島其實已經接近中午了，第一站就安排來這裡享用花卉料理，直奔餐廳而來。

都是用在地食材製作，有吃香草加活性菌等特殊飼料長大的雞，還有世羅町著名的“蜂蜜金星”葡萄汁以及美到跟藝術品一樣，有花卉入菜的餐點。

從沙拉到主餐、甜點，每一道都好好吃！

“蜂蜜金星”葡萄汁更是有夠好喝！

窗外綠草地也很吸引我們，後來才知道原來這是迷你蒸氣小火車的鐵軌，好妙。

就連山洞都很迷你，笑死。

結束午餐後，我們馬上動身要去搭全日本第二長的迷你蒸氣小火車。

世羅夢公園｜迷你蒸汽小火車

感覺一切都很迷你，好像兒童專用，但其實大人也能搭啦。

真的不用擔心把小火車坐壞，看起來很耐操。

除了繞場一圈以外，還繞到山下去，果然是全日本第二長。

那個火車頭司機也很可愛，哈。

這真的是我見過最迷你的蒸氣小火車，好可愛好好玩。

世羅夢公園｜酒莊販賣區

喝過“蜂蜜金星”葡萄汁後，對這裡的葡萄酒也很有期待了。

重點是這裡還有試喝喔！

各種紅白酒以及酒莊限定的特色商品與紀念小物，超好逛。

試喝環節很重要！

試喝的還是店裡最受歡迎的10大排行榜。

店內特製超大酒杯

世羅夢公園｜在地農特產販賣

來自世羅町周邊農家，產地直送的在地農特產。

最後買了麝香葡萄

是說他們蘿蔔真的有大根

我們隨即前往世羅高原農場賞花去！

廣島 世羅高原農場

日本最大規模花田竟然在廣島欸！面積廣達15萬平方公尺，春、夏、秋季都有代表性花卉盛開，櫻花、紫藤、鬱金香、秋菊跟玫瑰、繡球、波波草等等….。

世羅高原農場設施包含了「世羅高原農場」、「Flower village 花夢之里」、「世羅高原花之森」、「世羅紫藤園」共四座園區，不同季節都有不同花卉盛開，像我們秋季來就有7500株大麗花和550個品種的菊花，園區超大，美到就像置身在童話故事中…（繼續閱讀）

世羅 せら夢公園

所在地址：広島県世羅郡世羅町黒渕518番地1

營業時間：9:00-17:00｜1、2月 10:00am-16:00pm

店家電話：0847-25-4300

備註：每週二及新年假期公休

官方網站：世羅夢幻公園和世羅酒莊

文章來源：Mika出走美食日誌