廣島市深夜火燒屋！ 鄰居驚：整棟陷火海 尋獲1具遺體

日本廣島15日深夜發生大火，民宅不明原因突然冒出大火，最後整棟房陷入火海，屋頂都燒破了，趕緊通報消防。

漆黑的夜晚，突然被刺眼的火光和嗆人的濃煙瀰漫。鄰居衝出家門一看，不得了，隔壁住宅竟然陷入一片火海。

目擊者：「消防車趕到時，火勢已經竄到屋頂了。」

日本廣島市東區15日晚間11點多，有居民通報消防，表示一棟民宅冒出火焰。消防隨即趕到，火勢也在約2小時後被撲滅。不過隔天早上10點多，在燒毀的現場發現了一具遺體，性別無法辨識。記者：「據警方表示，住在這戶人家疑似獨居高齡女性，目前無法聯絡上。」

死者是否就是疑似獨居的高齡女子，警方目前正在著手確認身分，同時也調查火災的起因，以及是否涉入人為或意外。

