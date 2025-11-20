廣島牡蠣大規模死亡！知事：達災害級別 疑是異常高溫惹禍

今年廣島沿岸的牡蠣養殖場傳出牡蠣大量死亡的現象。（翻攝自photo-ac）

廣島以肥美多汁的牡蠣聞名，是日本牡蠣產量最大的生產地，每年秋冬是當地的收成期。然而，今年廣島沿岸的養殖場卻傳出牡蠣大量死亡的現象。根據日本NHK報導，從上月開始，廣島中部沿岸的養殖牡蠣死亡比例高達6至9成，遠高於往年死亡比例。愛媛、香川、兵庫等瀨戶內海沿岸縣市也出現類似情況。

疑是高溫少雨導致海洋鹽分上升惹禍

廣島縣水產海洋技術中心初步分析，今年夏天持續高溫與少雨，使海水溫度升高、鹽分濃度增加，可能導致牡蠣發生生理障礙而死亡。

受訪養殖戶表示，對於自然規律也不知道該怎麼辦，原本牡蠣生長順利，以為會是最豐收的1年，但現在預計明年收成的牡蠣也有8到9成死亡，倖存的牡蠣多數也變成茶褐色，難以出售。

廣島縣知事：情況已達到災害級別

日本農林水產大臣鈴木憲和19日到場視察時表示，現場情況「十分嚴峻」，將全力查明原因並協助養殖業者度過難關。

廣島縣知事湯崎英彦指出「目前的情況已達到災害級別。」，認為「廣島是牡蠣的代名詞」應該思考如何才能更好地保護這一品牌，呼籲國家與地方政府協力支援，包括金融援助及新養殖技術研究。

水產廳表示，今後將持續調查瀨戶內海各縣牡蠣死亡的原因，分析高水溫、餌料不足與溶氧量變化等可能因素，協助養殖戶降低損失。

岡山縣也傳出牡蠣死亡比例升高

不只廣島，岡山縣也傳出養殖牡蠣死亡比例升高的情況，部分養殖場死亡率達73%，主要集中在二年生牡蠣；但因岡山約8成都是一年生牡蠣，整體影響不大。當地政府強調將持續監測並與漁協合作應對。

