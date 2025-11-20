廣島牡蠣死亡率9成衝擊產值 專家推測海溫升、鹽度高檔致

說到廣島美味，很多人就想到冬天的牡蠣，每年11月開始就是盛產期，但今（2025）年養殖業者卻是撈一個心酸。

牡蠣養殖業者說道，「這裡面都空了，這個也是空的。」

牡蠣集體出事，就算不是空包彈，也絕非秀色可餐。

牡蠣養殖業者另說，「這個完全沒顏色。」

牡蠣沒死但賣相不佳難端上桌，從上月起廣島和吳市等沿岸地區就陸續通報牡蠣大量死亡、折損高達90%，原訂明年收成的牡蠣死亡比例也達80%到90%。

牡蠣養殖業者名原大輔表示，「我很焦慮不知道該怎麼辦，這很難，因為面對的是大自然，說實話也想不出什麼對策。」

廣告 廣告

不只產量第一的廣島牡蠣傳災情，瀨戶內海沿岸的香川縣和愛媛縣部分地區，牡蠣死亡比例也高於過去，達50%到90%幾乎翻倍；事態緊急，農林水產大臣19日到重災區東廣島市視察。

農林水產大臣鈴木憲和問道，「百分之幾？」

養殖業者回應，「剩下10%不到。」

眼見去殼牡蠣從往年的200公斤只剩30公斤，業者欲哭無淚，地方父母官向中央請求支援。

廣島縣知事湯崎英彥指出，「這真是一場災難。」

鈴木憲和認為，「為何會這樣? 有必要研究調查清楚，我們會堅定撐起各位的營生。」

廣島縣水產海洋技術中心分析，今年夏季異常酷熱導致海水升溫，加上降雨少又讓海水鹽分濃度升高，環境變化讓牡蠣無法承受，造成生理障礙而大量死亡。當局正研議金援、技術等多管道援助，設法應對牡蠣生存危機，不讓這廣島特產美味消失。