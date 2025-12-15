廣島神邊旭高校交換生訪家齊高中交流

家齊高中熱情歡迎廣島神邊旭高校四位短期交換生與隨行教師藤田豊。(家齊高中提供)

記者王勗∕台南報導

家齊高中十五日舉辦歡迎儀式，迎接姐妹校日本廣島神邊旭高校四位短期交換生，未來兩週希望交流學習，進一步鞏固姊妹校情誼。

家齊高中表示，家齊與神邊旭高校多年來保持密切交流，自一０四年起連續五年辦理短期交換生計畫，直到因國際疫情暫停，時隔五年兩校也在今年重起交換計畫。

今年六月家齊高中已有四位學生赴日進行兩週的學習體驗，十二月輪到神邊旭高校來台體驗台灣校園生活與豐富的地方文化美食，延續台日文化交流的美好傳統。

歡迎儀式中，家齊高一舞蹈班展示中華民俗舞蹈中的武功與身段，剛柔並濟的舞姿令日本師生讚嘆不已。家齊高中指出，未來兩週的交流期間，日本學子將體驗家齊高中的普通高中課程，並參與餐飲科的飲料調製課。

本週三也將與到訪的兵庫縣尼崎小田高校師生一同參訪國家地震工程研究中心、台江國家公園及長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心。

校長陳韻如也親自帶領神邊旭高校的藤田老師走訪家齊，觀摩餐飲科烘焙課、流行服飾科飾品設計課、舞蹈班芭蕾課，以及普通高中化學、國文、體育等課程，展現家齊高中多元且豐富的學習環境，令藤田老師印象深刻。