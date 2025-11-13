廣島酒駕逆向連撞3車！ 肇事男醉到走不穩跌倒
日本廣島縣一處國道，日前發生一起逆向衝撞事故。60多歲男子酒後駕駛，國道上逆向，還連續衝撞三輛車，造成兩人受傷。
一輛黑色轎車遭逆向車輛高速衝撞，撞擊力道之大，就連輪胎都噴飛。肇事車輛車頭冒出白煙，附近居民也被巨響嚇得跑出來查看。
被害女性駕駛：「一開始看起來，像是要超車那樣開過來，我就想往左邊閃避，結果他整個衝過反方向車道，最後還是撞上了。」
在限速60公里的國道上，這名60多歲肇事駕駛撞了兩輛車繼續往前衝，直到撞了第三輛車才停下來。事發後駕駛遲遲沒有下車，民眾上前查看時，一名穿白外套男性下來，走路左擺右晃渾身酒氣，最後跌到一旁草叢裡。事故造成兩人受傷，警方趕到現場逮捕駕駛，他雖然承認指控，卻聲稱自己沒有錯，目前警方已將罪名改列危險駕駛致傷罪，並將進一步進行調查。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
