廣州仲裁機構聘美籍專家任負責人 中國首例

（中央社記者張淑伶上海4日電）廣州仲裁委員會聘請在北京大學任教的美國籍教授擔任執行機構負責人，這是中國仲裁機構的首例。

中新社報導，廣州仲裁委員會3日發布消息，該委員會聘請北京大學國際法學院執行院長、法學教授費德曼（Mark Feldman）（美國籍）擔任執行機構負責人，是中國大陸仲裁機構首次聘請外籍專家擔任執行機構負責人。

報導說，新一屆委員會由13名委員組成，其背景涵蓋普通法系的代表國家、「一帶一路」共建國家、金磚國家，以及香港特別行政區和中國大陸。

報導說，廣州仲裁委員會是中國司法部首批培育的「中國特色國際一流仲裁機構」之一，設有7個分支機構、5個專業仲裁平台，上線全球首個APEC成員經濟體跨境在線商事爭議解決平台。

數據顯示，廣州仲裁委員會2025年受理案件達2.7萬件，標的額超過人民幣900億元（約新台幣4千億元），年增11%。（編輯：廖文綺）1150204