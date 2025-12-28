廣州北京路美食地圖：銀記腸粉從清晨營業到深夜，逛街逛累了的最佳補給站
晚上在惠福東路519號的銀記腸粉店用餐，當天時間其實也晚了，回飯店前才來吃
北京路步行街人潮多又熱鬧，認真逛可以逛很久
廣州有很多茶餐廳跟甜品店
這次吃到的味道都很好，會讓人回味想再品嘗的那種
當時看到還有位置就入內啦！
銀記腸粉也是掃桌上二維碼點餐
我們因為收訊不好，只好又下來這邊跟服務員點餐順便結帳
幸好微信支付開得出來，可以正常付款
身上還是必須帶著人民幣備用
手機訊號開不出來的時候用得上
因為太想吃腸粉，以至於忽略了其他品項
其他桌客人有點炒河粉，看起來也不錯！
一、二樓都有用餐區
豆豉蒸排骨
銀記王牌腸粉
盤子上印有中國非物質文化遺產字樣
銀記腸粉雖是連鎖店但歷史悠久
創立於1958年，相當老字號啦！
印象中王牌腸粉裡面有牛肉、叉燒（豬肉）跟蝦仁
還有一些蔬菜，分量很大很足，食材新鮮夠味
可以吃很飽
韭黃鮮蝦腸粉
有肉片、蝦仁跟蔬菜
腸粉皮是用米漿做的，細膩滑嫩帶著點米香
醬汁有油蔥香氣，鹹中帶甜，讓人口接一口
餡料都很新鮮，蔬菜也是鮮甜
讓人回味！
【銀記腸粉 北京路店】
地址：廣州市越秀區北京街道惠福東路519號
距地鐵6號線北京路站出入口約640m
營業時間：06:30-00:00（僅供參考）
文章來源：珍妮佛的花草呢喃
