廣州北京路美食地圖：銀記腸粉從清晨營業到深夜，逛街逛累了的最佳補給站

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

晚上在惠福東路519號的銀記腸粉店用餐，當天時間其實也晚了，回飯店前才來吃

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

北京路步行街人潮多又熱鬧，認真逛可以逛很久

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

廣州有很多茶餐廳跟甜品店

這次吃到的味道都很好，會讓人回味想再品嘗的那種

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

當時看到還有位置就入內啦！

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

銀記腸粉也是掃桌上二維碼點餐

我們因為收訊不好，只好又下來這邊跟服務員點餐順便結帳

幸好微信支付開得出來，可以正常付款

身上還是必須帶著人民幣備用

手機訊號開不出來的時候用得上

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

因為太想吃腸粉，以至於忽略了其他品項

廣告 廣告

其他桌客人有點炒河粉，看起來也不錯！

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

一、二樓都有用餐區

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

豆豉蒸排骨

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

銀記王牌腸粉

盤子上印有中國非物質文化遺產字樣

銀記腸粉雖是連鎖店但歷史悠久

創立於1958年，相當老字號啦！

印象中王牌腸粉裡面有牛肉、叉燒（豬肉）跟蝦仁

還有一些蔬菜，分量很大很足，食材新鮮夠味

可以吃很飽

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

韭黃鮮蝦腸粉

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

有肉片、蝦仁跟蔬菜

腸粉皮是用米漿做的，細膩滑嫩帶著點米香

醬汁有油蔥香氣，鹹中帶甜，讓人口接一口

餡料都很新鮮，蔬菜也是鮮甜

讓人回味！

中國廣州｜銀記腸粉 北京路店

【銀記腸粉 北京路店】

地址：廣州市越秀區北京街道惠福東路519號

距地鐵6號線北京路站出入口約640m

營業時間：06:30-00:00（僅供參考）

官網

文章來源：珍妮佛的花草呢喃