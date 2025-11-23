廣州夜生活這樣玩！先來嶺南購物城吃妙姐乾蒸菜，再到OMG網紅街喝霸王茶姬，最後直奔廣州塔看小蠻腰夜景
這趟六天五夜的廣州自助大部分都在吃吃喝喝
還跑去長隆野生動物園看廣府千金大貓熊妹豬
從桃機直航廣州白雲機場真的很近也很方便
那天晚上從飯店叫車來妙姐順德乾蒸菜用餐
吃完就在旁邊的OMG網紅街逛逛、拍拍照
用餐環境乾淨明亮
自行找位置入座，掃桌上二維碼點餐
大眾點評或美團也有菜單可以瀏覽
餐具都包裝好的，裡面有餐巾紙，忘記有沒有牙籤了，有些餐廳會附上牙籤
點了一碗排骨臘腸飯跟妹妹一起吃
原本有在大眾點評看好要吃的餐點，但到了現場掃碼發現沒有供應只好改排骨臘腸飯
妹妹覺得臘腸好吃，排骨調味也不會很重
乾蒸蒜蓉粉絲蝦
蝦肉新鮮，搭配蒜蓉很下飯，粉絲鋪在蝦子下面，這道我覺得還蠻油的
後來有上網看了一下什麼是乾蒸，就是把食材一盤一盤放在一口大鍋裡
不加水，直接用大火乾蒸，難怪每道菜吃起來都帶有鍋氣或燒烤味！
餐點上桌時服務生有交代不要碰到盤子，盤子真的很燙很燙
乾蒸花菜也是調味的非常下飯，口感跟一般熱炒沒有什麼不同
特色乾蒸排骨上桌時還滋滋作響，味道很香
肉質不乾柴，但骨頭也不少，是一道下飯菜
因為排骨乾蒸過後緊黏底部
我們是用店家附的湯匙鏟起來的，很可愛的小鏟子
吃完就在網紅街逛逛、散散步，這邊還有其他商家、餐廳跟飲料店
每次來大陸都會喝一次的霸王茶姬
我們沒有全部逛完，現在裡面有營業的商家其實並不多
大部分都是飲料店跟一些餐廳，比較適合吃吃喝喝
奈雪的茶
因為是網紅街，拍照的造景還是有的
出來之後有一條很像夜市的街道，兩旁有許多攤販及店家
妹妹買了一份肉夾饃，說味道還好
接著來到廣州塔，晚上真的超美！
這邊也有紀念品店跟商場可以逛
我們沒有買票上塔頂看夜景，在周邊拍完逛了一下就回飯店囉！
【妙姐順德乾蒸菜 嶺南購物城店】
地址：廣東省廣州市番禺區厦滘嶺南購物城11街-1-4號
距地鐵三號線厦滘站A口步行約620m
電話：19022038993
營業時間：10:30-22:00
文章來源：珍妮佛的花草呢喃
