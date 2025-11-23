廣州夜生活這樣玩！先來嶺南購物城吃妙姐乾蒸菜，再到OMG網紅街喝霸王茶姬，最後直奔廣州塔看小蠻腰夜景

這趟六天五夜的廣州自助大部分都在吃吃喝喝

還跑去長隆野生動物園看廣府千金大貓熊妹豬

從桃機直航廣州白雲機場真的很近也很方便

那天晚上從飯店叫車來妙姐順德乾蒸菜用餐

吃完就在旁邊的OMG網紅街逛逛、拍拍照

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

用餐環境乾淨明亮

自行找位置入座，掃桌上二維碼點餐

大眾點評或美團也有菜單可以瀏覽

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

餐具都包裝好的，裡面有餐巾紙，忘記有沒有牙籤了，有些餐廳會附上牙籤

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

點了一碗排骨臘腸飯跟妹妹一起吃

原本有在大眾點評看好要吃的餐點，但到了現場掃碼發現沒有供應只好改排骨臘腸飯

廣告 廣告

妹妹覺得臘腸好吃，排骨調味也不會很重

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

乾蒸蒜蓉粉絲蝦

蝦肉新鮮，搭配蒜蓉很下飯，粉絲鋪在蝦子下面，這道我覺得還蠻油的

後來有上網看了一下什麼是乾蒸，就是把食材一盤一盤放在一口大鍋裡

不加水，直接用大火乾蒸，難怪每道菜吃起來都帶有鍋氣或燒烤味！

餐點上桌時服務生有交代不要碰到盤子，盤子真的很燙很燙

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

乾蒸花菜也是調味的非常下飯，口感跟一般熱炒沒有什麼不同

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

特色乾蒸排骨上桌時還滋滋作響，味道很香

肉質不乾柴，但骨頭也不少，是一道下飯菜

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

因為排骨乾蒸過後緊黏底部

我們是用店家附的湯匙鏟起來的，很可愛的小鏟子

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

吃完就在網紅街逛逛、散散步，這邊還有其他商家、餐廳跟飲料店

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

每次來大陸都會喝一次的霸王茶姬

我們沒有全部逛完，現在裡面有營業的商家其實並不多

大部分都是飲料店跟一些餐廳，比較適合吃吃喝喝

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

奈雪的茶

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

因為是網紅街，拍照的造景還是有的

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

出來之後有一條很像夜市的街道，兩旁有許多攤販及店家

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

妹妹買了一份肉夾饃，說味道還好

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

接著來到廣州塔，晚上真的超美！

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

中國廣州｜嶺南購物城、OMG網紅街、廣州塔

這邊也有紀念品店跟商場可以逛

我們沒有買票上塔頂看夜景，在周邊拍完逛了一下就回飯店囉！

【妙姐順德乾蒸菜 嶺南購物城店】

地址：廣東省廣州市番禺區厦滘嶺南購物城11街-1-4號

距地鐵三號線厦滘站A口步行約620m

電話：19022038993

營業時間：10:30-22:00

文章來源：珍妮佛的花草呢喃