廣州太古匯「薑餅人的奇遇森林」 沉浸式藝術點亮節慶氛圍

廣州太古匯以大型玻璃外牆呈現冬季限定主題「薑餅人的奇遇森林」，雪花、聖誕裝飾與姜餅人圖像交織，營造充滿童話色彩的冬日場景。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

廣州太古匯正式啟動冬季重點藝術企劃「冬日綺幻巡禮：薑餅人的奇遇森林」，本次活動以童話角色姜餅人為核心靈感，融合光影效果、數字藝術與多感官互動體驗，打造兼具藝術性與節慶儀式感的城市公共空間，回應當代城市居民對溫暖陪伴與文化體驗的渴望。

民眾於太古匯冬季主題展中與薑餅人互動影像裝置進行體驗，展現藝術與科技融合帶來的沉浸式節慶氛圍。(記者張翔翻攝)

本次冬日主題展位於商場 L3 南側玻璃盒區域，被全面轉化為沉浸式藝術場景，由新媒體藝術家彭家園操刀的裝置作品《穿越四季的幻境森林》，以色彩流動的亞克力材質、光影層次與四季視覺敘事，引領觀眾自春入冬，踏上一段詩意而富想像力的感官旅程。

展區另一亮點為具高度互動性的「數字姜餅人唱詩班」，該裝置運用即時視覺識別技術，能將觀眾服飾的色彩元素轉化為專屬的數字化「薑餅人」形象，並同步加入屏幕中的虛擬唱詩隊伍，共同演繹節慶樂章，此設計透過科技促進參與，強調藝術與公眾之間的共創精神。

溫暖金橙色光影映照太古匯 L3 空間，與雪松及冬日元素交織出奇幻氛圍，讓訪客彷彿步入童話般的森林秘境。(記者張翔翻攝)

為延伸冬日節慶體驗，太古匯將於 12 月 19 日至 28 日推出系列主題活動，「薑餅人奇趣市集」將集結多家品牌呈現節日限定好禮，並以 6 米高雪松與「薑餅屋」場景營造濃厚童話氛圍。觀眾可參與集章探秘、互動打卡等活動，並獲得限定紀念品。此外，來自本地及澳門的樂隊亦將於市集現場不定時演出；每日特定時段更安排「飄雪儀式」，為城市帶來難得的冬日浪漫。

廣州太古匯表示，希望透過此藝術與節慶交融的企劃，為市民與旅客帶來更多共享、互動與感動的冬日時光。