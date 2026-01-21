廣州市長發表工作報告 提出守護好粵語

（中央社記者張謙香港21日電）2026年廣州市16屆人大六次會議昨天開幕，據報導，廣州市市長孫志洋發表政府工作報告時，提到「守護好粵語」；港媒對此也感關注，認為是官方認可粵語的重要性。

根據廣州日報在微博的報導，孫志洋在其工作報告中提到，在「十五五」時期，廣州要深化國家歷史文化名城建設，傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，守護好粵語這一廣府文化的活態載體，讓嶺南文化成為全球華僑華人加強中華文化認同的重要紐帶。

孫志洋這番談話引起了香港輿論關注，星島日報今天在報導中表示，這是廣州市政府工作報告首次提出「守護好粵語」，並指「粵語弱化」在廣東尤其是廣州一直備受關注。

報導表示：「『守護粵語』寫進政府報告，是官方對粵語重要性的一種認可。」

據報導，廣東自媒體「健野部落格」就此發文表示，曾經有媒體在大街上採訪幾個不同年齡層的學生，發現很多廣州本地生竟然不會說粵語，或者說得不標準，「這次官方的發聲特別重要，政府宣導，學校、老師、家長、社會組織等等各方面都需要緊密配合，營造一個社會大氛圍，非常的重要！」

廣州市政協委員帥亦文也說，這是官方對粵語的一種認可；粵語在港澳以至東南亞、歐美華人社區都是常用方言，無論在日常社交、文娛、商貿、教育、傳播、旅遊等多個領域，都是廣東開展跨境經貿文化往來的重要紐帶，在方方面面都發揮著積極作用，「粵語的影響及使用涉及的領域這麼廣，如果認為粵語被弱化反而不符合邏輯」。（編輯：廖文綺）1150121