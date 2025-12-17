廣州查獲10萬孕婦血走私 揭中國「跨海驗子」黑色產業鏈

國際中心／綜合報導

為了知道胎兒性別，不惜非法驗血！中國廣州海關近日破獲一起「逾10萬孕婦血液樣本走私案」，兩犯罪集團預計走私逾10萬血液樣本到境外幫忙「跨海驗子」，非法獲利超過3000萬人民幣（約1.3億元台幣），也意外揭開這個黑色產業鏈。

中國廣州海關近日破獲一起「逾10萬孕婦血液樣本走私案」。（圖／翻攝畫面）

香港01報導，中國嚴禁鑑定胎兒性別，而在中國有不少家庭想生特定性別的嬰兒，便有了這個地下的「黑色產業鏈」。報導指，廣州海關緝私局自2022年起，便監控在口岸查獲的血液樣本違規案，發現犯罪集團在網路上發布廣告，吸引想驗胎兒性別的父母，一次合作收取2000至3000人民幣不等的費用（約8900至1.3萬台幣）。

廣告 廣告

報導指，這些想「跨海驗子」的孕婦會找「熟人」或透過醫療平台抽血，再將血液樣本寄給中國境內的犯罪集團，之後再透過水貨客走私到境外，交給境外機構檢測。而這些血液樣本則被偽裝成茶葉和玩具。

跨海驗子（圖／翻攝畫面）

中國官方指出，這些犯罪集團藏在某創意園區內，偽裝成媒體公司，內部分工細膩，且彼此都不接觸，也不知對方據點。

廣州海關緝私局表示，主導犯罪的李某過去就曾多次走私血液樣本被抓，但因為中國國內這類需求相當高，受到暴利誘惑仍冒險經營這條「黑色產業鏈」。像是本案他不到5個月就獲700多萬人民幣（約3125萬台幣）。

廣州海關緝私局表示，走私血液樣本不具備嚴格的血液輸送條件，案件中發現有血液樣本滲漏和試管破損的情況，這類情況很容易造成疫病傳播的風險。

目前，中國官方已逮捕26人，其中9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步偵辦中。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

白宮幕僚長爆川普「酒鬼人格」、范斯「陰謀論者」 兩人力挺：說得沒錯

兩年聯繫不上母親！兒憂翁山蘇姬已死獄中 軍政府辯：她很健康

人氣高！自民黨推高市早苗「紅白」海報 首刷32萬份創紀錄

生10女嫁豪門、生上百孩建龐大家族！美媒揭「中國首父」們扭曲代孕心態

