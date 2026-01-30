廣州站告別普速時代 百年老站華麗轉身／崔光燁
崔光燁
2026年1月25日上午10時29分，K303次列車緩緩駛離廣州站台，駛向徐州。這趟列車的開出，宛如一部時代紀錄片緩緩合上最後一頁，標誌著廣州站歷時百餘年的普速列車運營正式收官，這座承載著無數人記憶與夢想的百年老站，自此全面邁入高鐵時代，完成了一場震撼人心的華麗轉身。
普速記憶：綠皮車裡的時代悲歡
廣州站的淵源可追溯至上世紀初，自1974年遷址流花湖畔後，便成為華南地區最重要的鐵路樞紐。在過去的數十年裡，月台上川流不息的人潮，是中國社會發展最生動的註腳。八十年代，改革開放的春風吹遍大地，無數懷抱夢想的務工者從這裡踏上尋夢的旅程，他們背著簡單的行囊，眼神中充滿了對未來的憧憬與期待。綠皮車廂裡，雖然空間狹小、條件艱苦，但大家談天說地，分享著各自的夢想與故事，那一節節墨綠色的車廂，裝載的不僅是行囊，更是無數個體的悲歡離合與時代洪流中的拼搏記憶。
春運期間，廣州站更是成為了情感的匯聚地。日均超23萬的人流在這裡匯聚又散去，人們帶著一年的收穫與思念，匆匆踏上回家的路。月台上，有久別重逢的擁抱，有依依不捨的告別，有孩子對遠方親人的期盼，也有老人對遊子的牽掛。那些在綠皮車旁排隊購票、候車的場景，那些在車廂裡與鄰座乘客互相幫助、共度漫漫旅途的瞬間，都成為了人們心中難以磨滅的記憶。廣州站的普速時代，就像一本厚重的歷史書，每一頁都寫滿了生活的酸甜苦辣，記錄著中國社會發展的點點滴滴。
高鐵時代：速度與效率的雙重提升
告別普速時代，廣州站迎來了高鐵時代的新契機。自1月26日起，廣州站不再辦理普速列車始發終到業務，原有始發終到普速列車全部調整至廣州白雲站。同時，廣州站全面接入京廣、梅龍、貴廣、廣汕等多條高鐵線路，每日開行動車組列車208列，輻射範圍延伸至華北、西北、西南等地，真正實現了「高鐵進城、普速外移」的樞紐新格局。
高鐵的引進，為人們的出行帶來了前所未有的便利。過去，從廣州到一些較遠的城市，搭乘普速列車可能需要十幾個小時甚至更長時間，而現在，高鐵的飛速行駛讓「千里一日還」成為現實。旅客從廣州中心城區出發，即可擁有更多的高鐵車次選擇，無論是商務出行、週末旅行，還是回鄉探親、日常通勤，都能就近搭上更快的那趟列車。例如，開通高鐵清遠站至廣州站的車次後，直達列車最快30分鐘左右即可從清遠站往返位於廣州市越秀區的廣州站，大大縮短了城市之間的時空距離，提高了人們的生活效率。
此外，高鐵時代也帶來了服務品質的全面提升。廣州站完成了一系列改造，拆除站前欄桿，整合進站口為1個，旅客從廣場可直通候車廳，大幅提升進站效率；出站口實現4個站台電動扶梯全覆蓋，旅客攜帶大件行李不再犯錯。候車環境也煥然一新，外觀翻新、服務設施升級，並新建商務候車室，翻新衛浴、升級顯示器等，讓旅客候乘體驗更加舒適。同時，透過優化週邊交通與安檢流程，進一步強化鐵路與城市交通的無縫銜接，讓旅客出行更有效率、更舒適。
城市發展：樞紐重構下的新機會
廣州站的轉型，不僅是車站自身的升級，更是城市發展的重要機會。隨著「高鐵進城」策略的實現，廣州市中心城區得以更直接地利用大樞紐帶來的客流輻射，進一步盤活老城區空間資源，活化老城市新活力。
廣州站片區正在緊鑼密鼓籌備更新改造，作為中心城區實施“老城提質”方針的重要空間載體，越秀依靠高鐵樞紐支撐灣區“一小時生活圈”，培育樞紐型國際商圈，打造站城融合新格局，重塑生產、生活、生態新空間。未來，這裡將形成“樞紐聚能新引擎、國際商貿新平台、綠美廣東新示範”，透過連續綠地開敞空間串聯形成文化商業生態軸，結合鐵路沿線改造，貫通東西向開放軸線，提升地區的生活品質與經濟活力。
同時，廣州站的轉型也將促進區域協調發展。隨著未來廣南聯絡線等工程的推進，廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通，串聯粵東粵西高鐵動脈，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」建設注入強勁動能。廣州將與大灣區其他城市中心地區實現1小時互達，與省內城市1.5小時互達，與鄰近省會城市3小時互達，與京津冀城市群、長三角城市群和成渝地區雙城經濟圈5 – 8小時互達，與1200公里以上的城市群主要城市、東南亞地區8小時城市互達。這將進一步加強廣州與國內外的交流與合作，提升廣州在國際上的影響力與競爭力。
廣州站告別普速時代，是時代發展的必然選擇，也是城市進步的重要指標。這座百年老站在歲月的流轉中完成了華麗轉身，以更加現代、高效的姿態，繼續承載旅客的出行故事，服務區域經濟社會發展，連接大江南北，駛向充滿活力的未來。我們有理由相信，在高鐵時代的浪潮中，廣州站將書寫更輝煌的篇章，為人們的生活帶來更多的便利與驚喜。（照片翻攝畫面）
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 285則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 24則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 374則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 45則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 99則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 42則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 92則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 24則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 159則留言