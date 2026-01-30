廣州站告別普速時代 百年老站華麗轉身／崔光燁

崔光燁

2026年1月25日上午10時29分，K303次列車緩緩駛離廣州站台，駛向徐州。這趟列車的開出，宛如一部時代紀錄片緩緩合上最後一頁，標誌著廣州站歷時百餘年的普速列車運營正式收官，這座承載著無數人記憶與夢想的百年老站，自此全面邁入高鐵時代，完成了一場震撼人心的華麗轉身。

普速記憶：綠皮車裡的時代悲歡

廣州站的淵源可追溯至上世紀初，自1974年遷址流花湖畔後，便成為華南地區最重要的鐵路樞紐。在過去的數十年裡，月台上川流不息的人潮，是中國社會發展最生動的註腳。八十年代，改革開放的春風吹遍大地，無數懷抱夢想的務工者從這裡踏上尋夢的旅程，他們背著簡單的行囊，眼神中充滿了對未來的憧憬與期待。綠皮車廂裡，雖然空間狹小、條件艱苦，但大家談天說地，分享著各自的夢想與故事，那一節節墨綠色的車廂，裝載的不僅是行囊，更是無數個體的悲歡離合與時代洪流中的拼搏記憶。

春運期間，廣州站更是成為了情感的匯聚地。日均超23萬的人流在這裡匯聚又散去，人們帶著一年的收穫與思念，匆匆踏上回家的路。月台上，有久別重逢的擁抱，有依依不捨的告別，有孩子對遠方親人的期盼，也有老人對遊子的牽掛。那些在綠皮車旁排隊購票、候車的場景，那些在車廂裡與鄰座乘客互相幫助、共度漫漫旅途的瞬間，都成為了人們心中難以磨滅的記憶。廣州站的普速時代，就像一本厚重的歷史書，每一頁都寫滿了生活的酸甜苦辣，記錄著中國社會發展的點點滴滴。

高鐵時代：速度與效率的雙重提升

告別普速時代，廣州站迎來了高鐵時代的新契機。自1月26日起，廣州站不再辦理普速列車始發終到業務，原有始發終到普速列車全部調整至廣州白雲站。同時，廣州站全面接入京廣、梅龍、貴廣、廣汕等多條高鐵線路，每日開行動車組列車208列，輻射範圍延伸至華北、西北、西南等地，真正實現了「高鐵進城、普速外移」的樞紐新格局。

高鐵的引進，為人們的出行帶來了前所未有的便利。過去，從廣州到一些較遠的城市，搭乘普速列車可能需要十幾個小時甚至更長時間，而現在，高鐵的飛速行駛讓「千里一日還」成為現實。旅客從廣州中心城區出發，即可擁有更多的高鐵車次選擇，無論是商務出行、週末旅行，還是回鄉探親、日常通勤，都能就近搭上更快的那趟列車。例如，開通高鐵清遠站至廣州站的車次後，直達列車最快30分鐘左右即可從清遠站往返位於廣州市越秀區的廣州站，大大縮短了城市之間的時空距離，提高了人們的生活效率。

此外，高鐵時代也帶來了服務品質的全面提升。廣州站完成了一系列改造，拆除站前欄桿，整合進站口為1個，旅客從廣場可直通候車廳，大幅提升進站效率；出站口實現4個站台電動扶梯全覆蓋，旅客攜帶大件行李不再犯錯。候車環境也煥然一新，外觀翻新、服務設施升級，並新建商務候車室，翻新衛浴、升級顯示器等，讓旅客候乘體驗更加舒適。同時，透過優化週邊交通與安檢流程，進一步強化鐵路與城市交通的無縫銜接，讓旅客出行更有效率、更舒適。

城市發展：樞紐重構下的新機會

廣州站的轉型，不僅是車站自身的升級，更是城市發展的重要機會。隨著「高鐵進城」策略的實現，廣州市中心城區得以更直接地利用大樞紐帶來的客流輻射，進一步盤活老城區空間資源，活化老城市新活力。

廣州站片區正在緊鑼密鼓籌備更新改造，作為中心城區實施“老城提質”方針的重要空間載體，越秀依靠高鐵樞紐支撐灣區“一小時生活圈”，培育樞紐型國際商圈，打造站城融合新格局，重塑生產、生活、生態新空間。未來，這裡將形成“樞紐聚能新引擎、國際商貿新平台、綠美廣東新示範”，透過連續綠地開敞空間串聯形成文化商業生態軸，結合鐵路沿線改造，貫通東西向開放軸線，提升地區的生活品質與經濟活力。

同時，廣州站的轉型也將促進區域協調發展。隨著未來廣南聯絡線等工程的推進，廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通，串聯粵東粵西高鐵動脈，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」建設注入強勁動能。廣州將與大灣區其他城市中心地區實現1小時互達，與省內城市1.5小時互達，與鄰近省會城市3小時互達，與京津冀城市群、長三角城市群和成渝地區雙城經濟圈5 – 8小時互達，與1200公里以上的城市群主要城市、東南亞地區8小時城市互達。這將進一步加強廣州與國內外的交流與合作，提升廣州在國際上的影響力與競爭力。

廣州站告別普速時代，是時代發展的必然選擇，也是城市進步的重要指標。這座百年老站在歲月的流轉中完成了華麗轉身，以更加現代、高效的姿態，繼續承載旅客的出行故事，服務區域經濟社會發展，連接大江南北，駛向充滿活力的未來。我們有理由相信，在高鐵時代的浪潮中，廣州站將書寫更輝煌的篇章，為人們的生活帶來更多的便利與驚喜。（照片翻攝畫面）