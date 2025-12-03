廣州舉辦「2025年兩岸暨港澳•東南亞華文媒體廣州行」近50名媒體人探訪羊城

▲2025年兩岸暨港澳•東南亞華文媒體廣州行啟動儀式現場。

【記者 蔡叔涓／廣州 報導】廣州市政府臺辦舉「2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」12月2日在廣州舉行啟動儀式，活動以「灣區新質、羊城新彩」為主題，在為期三天的活動中近50名華文媒體記者和自媒體人組成的聯合採訪報導團，會去到廣州科技創意園區、現代化產業高地、著名歷史地標與多元文化融合陣地，展開一場城市主題之旅。

據悉，活動圍繞「活力、科創、穿越」三大板塊，規劃了20多個參訪點，涵蓋城市發展、科技創新、數字轉型、歷史溯源、嶺南文化、青年交流、潮玩文創等多個方面。期待通過這次媒體行活動，結合在廣州舉辦的第六屆「920就愛你」海峽兩岸電商科技文化節活動，吸引更多臺胞臺青勇敢擁抱廣州經濟發展新藍海，感受大陸發展機遇。

廣告 廣告

▲2025年兩岸暨港澳•東南亞華文媒體廣州行啟動儀式現場。

大陸海協會副會長馬曉光在啟動儀式上致詞表示，廣州是個有2000多年歷史的文化名城，與台灣文脈相通，廣州始終是兩岸交流合作的前沿和樞紐。希望兩岸媒體朋友們在廣州感受嶺南文化的底蘊，看看新質生產力的發展勢頭，體驗兩岸融合發展的氛圍，用鏡頭記錄灣區發展脈動，用文字傳遞兩岸融合溫度，讓更多臺灣同胞通過廣州看到大陸的發展機遇。

廣州市臺辦主任曾衛東表示，媒體是傳播資訊、溝通心靈的橋樑，正值「讀懂中國」國際會議在廣州舉辦之際，此時舉辦「2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」是以廣州為視窗講好廣州故事。當前，廣州正朝著具有經典魅力和時代活力的中心型世界城市闊步邁進，奮力在推進中國式現代化建設中走前列、挑大樑、作貢獻。邀請各位媒體朋友走進羊城大地，切實感受廣州厚重的歷史文化積澱和多彩的嶺南文化魅力！

▲近50名華文媒體記者和自媒體人組成的聯合採訪報導團探訪廣州新發展。

同時，更希望透過全面多教度的報導，讓更多的台灣人瞭解廣州深化改革開放、推進科技創新、優化營商環境，特別是完善惠臺政策體系、服務臺胞創新創業等方面的新氣象、新風貌，通過筆觸和鏡頭，把一個真實、立體、全面的廣州介紹給兩岸暨港澳同胞、東南亞華人華僑，為推進粵港澳大灣區建設、促進兩岸經濟文化交流合作、推動共建「一帶一路」。

啟動儀式上，也發佈系列微紀錄片《雙城逗陣浪》，這是廣州市臺辦聯合兩岸媒體與台青共同製作的系列微紀錄片，共三集，分別以廣州和臺灣共有、群眾廣泛參與、易引發情感共鳴的美食（白切雞）、體育（羽毛球）、文化（舞獅）為題，深入挖掘兩地深厚淵源與各自獨特魅力，展現穗臺文化交流與融合發展成果。

根據活動安排「2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行」自2日開始，持續至12月4日，約50名媒體記者和自媒體人組成的聯合採訪報導團，會深入廣州科技創意園區、現代化產業高地及著名歷史地標如黃花崗72烈士墓園、孫中山大元帥府紀念館等地，展開一場全方位、沉浸式的城市主題探訪，用鏡頭捕捉廣州在科技創新與產業創新深度融合中的獨特魅力!(照片記者蔡叔涓攝)