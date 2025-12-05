廣州車展正妹女模當場脫衣表演？「賣車兼賣肉」真相曝光。圖／翻自《南方都市報》

近日中國網友流傳，在廣州車展上竟然有正妹女模當場進行脫衣秀，把賣車變成賣肉場，甚至還有相關影片流出。對此，車商反駁指控是「AI生成」，表示已報警處理。

據中國《南方都市報》報導，上月底廣州車展上，有一輛小鵬P7車前，有一位穿著綠色裙子的車模，瘋狂做出不雅動作，甚至最後脫光了衣服。影像隨即被網友瘋傳，還有網友憤怒地揚言抵制小鵬：「小鵬太低俗了，堅決不買！」

不過小鵬汽車法務部隨後發表聲明指出，被網友瘋傳的「車模不雅影像」是為AI製作，車展未邀請任何模特及演藝人員。小鵬汽車稱目前已進行全面蒐證並正式報警，公安機關已介入調查。

車商反駁指控是「AI生成」。圖／翻自《南方都市報》

其實在上月初，廣州才舉辦過成人展，現場的表演尺度就相當大，因此吸引大批年輕男性，手持「大砲」攝影機或手機，在現場拍攝美女。有網友稱，有的廠商開放粉絲可近距離拍攝正妹模特兒。

據《香港01》報導，中國當局近期正展開為期3個月的 「清朗・整治AI技術濫用」行動，包括集中清理利用AI技術製作並發佈謠言、不實訊息、色情低俗內容的問題，以打擊日益嚴重的AI偽造與濫用問題。



