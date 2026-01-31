廣州「分手聖地」嘉禾望崗站暴紅 網陷回憶潮：當年真在此分手

中國歌手海來阿木推出的新歌「嘉禾望崗」近日在網路走紅，引發大量討論。歌曲以廣州地鐵嘉禾望崗站為背景，描繪年輕人在此分道揚鑣的情感故事，使該站被貼上「分手車站」標籤。這股熱潮甚至延燒至正在舉行的廣東省兩會會場，廣州市市長孫志洋在發言時順勢「接梗」，邀請各地旅客來廣州「聽一聽嘉禾望崗」，引發關注。

中國新聞周刊報導，嘉禾望崗站原本就是廣州地鐵系統中極具分量的交通樞紐。作為二號線、三號線及十四號線的換乘站，花都、從化與白雲三區客流在此匯集，被視為廣州地鐵北部的「交通心臟」。通勤族可由此直達天河北、體育西、珠江新城等核心商圈，外地旅客亦能銜接白雲機場、廣州南站、廣州火車站與白雲站等重要節點。

廣州地鐵方面指出，嘉禾望崗站的客流量長期位居全省前二，有時甚至排名第一。節假日期間人潮更為密集，以2025年十一假期前夕的9月30日為例，當日廣州地鐵線網客運量達1168.1萬人次，其中嘉禾望崗站以43.4萬人次成為全線網客流量最高的車站。

也正因如此，歌曲中「空蕩蕩的地鐵」一詞，引來不少網友質疑，直言該站從早到晚幾乎沒有冷清時刻。不過，更多曾在此經歷離別的網友則表示，所謂的空蕩，並非指車站，而是人心。

隨著歌曲走紅，愈來愈多網友分享自己在嘉禾望崗的故事；有人回憶在疫情期間於此與戀人分手，一人前往機場、一人轉往高鐵站；也有人提到多年感情在此結束，各自返回不同省份。對不少人而言，嘉禾望崗成了青春與現實交會的節點。

近期，嘉禾望崗站內也出現呼應網路情緒的廣告標語，如「前程的事，地鐵祝福你」、「願你此去繁花似錦，亦有重逢可期」等。廣州地鐵工作人員表示，這些設計由團隊構思，希望以溫和方式回應年輕乘客的情感投射。

事實上，嘉禾望崗並非特例，近年來，不少城市的地鐵站被年輕人賦予特殊象徵意義；北京地鐵S1線的「上岸站」，因名稱寓意成功上岸，成為考生祈願之地；深圳地鐵五號線的「翻身站」，則被視為努力翻轉人生的象徵。

廣州市社會科學院城市文化研究所所長柳立子指出，地鐵已成為大城市年輕人高度依賴的公共空間，人們在此相遇、離別，相關行為與情緒容易被放大並傳播。隨著網路文化介入，地鐵站逐漸超越單純的交通功能，成為城市文化形象的一部分。

柳立子說，城市對這些「地鐵梗」的回應，不僅展現治理的溫度，也在無形中重塑城市的公共形象，使冷硬的基礎設施，承載更多屬於人的情感與記憶。

