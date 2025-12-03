廣州AI科技公司研發人工智能機器結合醫療 破解癱瘓患者的「動不了」困局

▲媒體人在力之智慧科技公司瞭解該公司研發的腦機介面輔助醫療康復智能設備。

【記者 蔡叔涓／廣州 報導】大陸在人工智慧發展AI運用上投注大力度研發，常常看到大陸人型機器人的進步，大陸舉行的機器人運動大會也受到各界注目！2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行前去到番禺區的力之智慧科技（廣州）有限公司，了解到該公司將人工智慧發展AI運用到醫療復健上，可以幫助到每年新增數十萬因中風、脊髓損傷等疾病，導致肢體癱瘓不能行動的患者擺脫「動不了」困局。

大陸在人工智慧AI研發運用不只是人形機器人的搬運力、服務力或巡行功能，而是切實將他們運用在人體健康方面打造的多模態腦機交互下肢康復機器人，正逐步讓「心想事成」成為現實，幫助失能患者一步步擺脫「動不了」困局，重拾行走自由。

▲自媒人親身體驗只需佩戴腦電感測器，就能以「意念控制」操控康復機器人。

據介紹，患者只需佩戴腦電感測器，想像「我要走路」，系統就能從微弱的腦波中捕捉信號，並立即驅動外骨骼輔助邁步。這種「意念控制」模式，實現了從「被動搬運」到「主動參與」的轉變，有效啟動大腦神經可塑性，促進神經功能重建。這個機器人輔助運用還搭載了足底壓力與關節力矩感測器，即時監測步態和肌肉狀態，一旦發現痙攣或失衡，自動調整助力或啟動保護，確保訓練安全。

大腦想動，身體不聽使喚」是偏癱、截癱患者最真實的困境，他們中許多人長期臥床，生活無法自理，家庭照護壓力巨大。傳統康復訓練依賴人工輔助，效率低、強度大，且難以精准響應患者的主動意願。如何讓康復更智慧、更高效？傳統康復設備只能被動帶動肢體，無法感知患者的主動意圖。

而「力之智慧」研發的這款機器人，首次融合腦電、肌電、姿態、壓力等多源信號，通過人工智慧深度學習演算法，即時「讀懂」患者的運動意圖，用「意念」走路。為提升訓練趣味性，設備融合混合現實（MR）技術，構建虛擬街道、樓梯、超市等日常場景，患者在訓練中仿佛置身真實環境，邊「逛街」邊鍛煉，顯著提升訓練積極性和依從性。

▲這是力之智慧科技公司研發打造的多模態腦機交互下肢康復機器人。

自2022年投入臨床以來，「力之智慧」研發的該機器人已在大陸首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、廣東省中醫院等數十家三甲醫院及康復中心應用，服務患者超萬人次。臨床資料顯示，早期使用者下肢肌張力平均降低30%，平衡能力提升40%；中後期患者異常步態明顯改善，跌倒風險下降50%以上；不少長期臥床的患者通過系統訓練，實現了從「坐立到站立」，再到「獨立行走」的突破。該設備不僅療效顯著，也大幅提升了醫療機構的運營效率。一台機器人可替代多名治療師完成高強度重複訓練，也減輕了家庭照護負擔，幫助患者重獲生活尊嚴，推動康復服務向社區和家庭延伸。

「力之智慧」科技有限公司作為少數擁有Ⅱ類醫療器械認證的AI康復企業，已研發成功形成十餘款智慧康復產品，並主導制定多項行業技術標準。他們的目標是：將腦機介面產業爆發的研發與運用發展更多元、多樣，希望把價格從百萬元人民幣降到數萬元，讓設備進入社區醫院，甚至走進有需要的千家萬戶。（照片記者蔡叔涓攝）