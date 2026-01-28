廣徵民意推動永續發展 台中港特定區通盤檢討啟動 都發局辦5場公展說明會

清水區公展說明會議員致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為廣徵民意，以利城鄉永續發展，台中市政府都市發展局自今年1月5日起辦理「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」暨「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」公開展覽30日，並已分別於16日、19日及26日於沙鹿區、清水區、大肚區及梧棲區公所分別召開4場公展說明會，此次公開展覽除通知變更案機關及所有權人，並透過登報周知、公告、臉書與官方網站宣傳等方式邀請市民、地方里長及各級民意代表等參與，都發局長李正偉表示，希望透過說明會廣泛收集地方民意，未來將納入台中港特定區都市計畫審議參考。

沙鹿區公展說明會規劃單位說明本次通檢辦理目的及流程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

沙鹿區公展說明會民眾查詢計畫圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

李局長指出，台中港特定區計畫前次通盤檢討發布實施至今，都市發展背景與時空環境已有所改變，為符合現況發展需要及未來發展趨勢，並落實都市計畫執行及管理，辦理此次(第四次)通盤檢討作業，並依法辦理公開展覽，為了讓地方民眾充分表達意見，並深入了解在地實際需求，特別辦理說明會，出席說明會民眾亦踴躍發表意見，說明會召開時，立法委員顏寬恒、蔡其昌、市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、王立任、吳瓊華、林孟令、林昊佑、張家銨及曾威等亦參與或派員與會關心，沙鹿區由區長親率公所同仁齊力協助，使說明會順利舉行。

大肚區公展說明會規劃單位說明本次通檢辦理目的及流程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

梧棲區公展說明會辦理情形。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局表示，16日舉行第1場及第2場說明會，19日則是第3場說明會，各級地方民意代表皆親自或派員出席此次說明會，且有約500位民眾踴躍出席，說明會首先針對通盤檢討目的及未來發展願景說明，再由民意代表及與會民眾表達意見，綜合說明會發表意見，16日上午沙鹿區民眾關注範圍內保護區變更、配合白海豚棲息環境縮減計畫範圍、公共設施用地調整及道路開闢與樁位疑義處理等議題；下午清水區民眾則關注國土計畫農5地區劃設、農業區變更、規劃產業園區、交通道路改善、高美濕地觀光及地方建設發展等議題；19日上午大肚區民眾關注港埠專用區聯外交通道路改善及台中港特定區計畫與中科特定區計畫交界範圍調整及交通路網連接問題，都發局強調公開展覽期間所收到書面陳情意見，後續皆將納入都市計畫委員會審議參考。

清水區公展說明會規劃單位說明本次通檢辦變更案件內容。（圖/記者廖妙茜翻攝）

龍井區公展說明會辦理情形。（圖/記者廖妙茜翻攝）

李局長強調，除16日及19日說明會外，另也將於26及28日於梧棲及龍井區公所舉辦2場說明會，任何公民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名（單位）、聯絡地址、建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料1式3份，向都發局提出意見，以供都市計畫委員會審議參考。歡迎各界至都發局、沙鹿區公所、清水區公所、大肚區公所、梧棲區公所及龍井區公所閱覽計畫書圖瞭解此案計畫內容，或至都市發展局網頁閱覽（首頁>業務專區>都市計畫專區>公告公開展覽：https://www.ud.taichung.gov.tw/3178465/post）。