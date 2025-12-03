廣慈12弱勢戶未列管 張文潔批北市府「只貼標籤不照顧」

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員張文潔2日在議會質詢市長蔣萬安時指出，臺北市社會住宅的弱勢住戶關懷系統存在重大缺口，以廣慈社宅為例，都發局資料顯示列有132位弱勢住戶，但其中竟有12人完全未被納入社工追蹤名冊，痛批市府將弱勢住戶「標記」後卻沒有相應服務量能，形同「只貼標籤不照顧」。

台北市議員張文潔2日在議會針對台北市廣慈社宅日前發生多起社會案件質詢市長蔣萬安。(翻攝畫面)

張文潔表示，廣慈社宅內132位弱勢住戶中，有120位雖被社工中心認定為高或中低風險個案，但仍有12位住戶完全未轉介社工追蹤。她補充，目前社福中心社工人力明顯不足，實務上多僅能依照緊急事件才介入，缺乏對弱勢住戶的「提前辨識與預防」機制。

另外，張文潔也點出社宅弱勢住戶的安全設備覆蓋率低落。在廣慈社宅弱勢名冊住戶中，僅有39戶（約三分之一）安裝了緊急求助或感應設備。張文潔強調，社宅已不是第一次發生入住者輕生事件，但最基本的防護設備安裝率卻只有三成，質疑市府缺乏跨局處整合與及時風險辨識機制。

張文潔直言，社宅不是只提供便宜的房子，也承擔城市社會安全網的一環。她要求市府必須立即進行三大改革：首先，增補專責社工人力，建立社宅專案編制，不能再由社福中心負擔過量個案；其次，導入弱勢風險管理制度與跨局處通報機制，包含訪視SOP與異常事件處置流程；第三，提高弱勢住戶安全設備覆蓋率，市府應全額補助或主動協助安裝緊急求助器、感應設備等。她呼籲市府盡速補足制度缺口，以保護人民生命安全為核心，避免弱勢住戶在入住社宅後反而更加孤單。

