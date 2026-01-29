廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！

生活中心／李筱舲報導



去年一名長期洗腎的田姓男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定田男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。





一名長期洗腎的田姓男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器在醫院造謠「院長害死我家人」。（示意圖／AI生成）

騷擾足跡遍及疾管署與北市醫院！田男失控行為引發司法訴訟

據了解，田男已非首次針對政府機構或醫療院所進行騷擾。過去在陳時中擔任衛福部長期間，他曾開車繞行衛福部，透過廣播器材對官員喊出「吳秀梅出來、吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有時常收紅包」等不當言詞進行侮辱；此外，疾管署和台北其他間醫院也有田男騷擾的足跡。去年，田男至台北某醫院洗腎時，認為自己被醫護人員針對、打針特別痛，竟在院區用廣播宣稱「醫院害死他弟弟」，嚴重干擾醫療秩序並損害醫院名譽，因而捲入司法訴訟。

田男遭院方提告，法院判認定田男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。（示意圖／AI生成）

不讓醫療暴力成為常態！醫院堅持訴訟，為醫護尊嚴立下典範

對此，該醫院副院長表示，由於田男言論並非事實且具針對性，法院審理後依法裁罰。副院長也透露，院方在訴訟過程中堅持不與田男和解，由於近年醫療暴力事件頻傳，院方必須確保醫護人員能有安全的工作空間。院方再次申明，未來若有任何威脅、騷擾或破壞醫護環境的行為，一定依法追究到底，絕不寬貸。而這項判決也為長期受騷擾的醫護環境立下不向暴力妥協的標竿。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

