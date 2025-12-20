廣播遭欠薪！墨西哥機長拒絕起飛 乘客傻眼

▲墨西哥廉航Magnicharters一架班機，20日上演驚魂事件，機長用廣播向全機表示，遭到航空公司拖欠薪資，因此拒絕起飛，然後就把自己反鎖在駕駛艙內。（圖／翻攝自Magnicharters臉書）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥廉航Magnicharters一架班機，20日上演驚魂事件，機長在乘客登機後用廣播向全機表示，遭到航空公司拖欠了5個月的薪資，因此直到航空公司支付他應得的報酬前，拒絕起飛，之後就將自己反鎖在駕駛艙內，讓全機人員傻眼。僵局持續了約1小時，獲得墨西哥當局與軍方的關注，最終在軍方人員介入處理下，機上人員得以安然脫身，機長則已經被帶走展開後續調查。

綜合外媒報導，Magnicharters一架波音737班機，20日原定從墨西哥國際機場（Mexico City International Airport Benito Juárez）起飛飛往坎昆，然而就在起飛之前，機長透過機艙廣播對全機表示自己有5個月的薪資遭到拖欠，「他們不付清這筆錢，飛機就別想起飛」，隨後把自己反鎖在駕駛艙內，讓全機人員傻眼。

情況僵持了大約1小時，最終墨西哥海軍（Marina）人員介入處理，讓機上人員成功撤離，機長則被帶走接受調查。據了解，該機長是在執勤不久前遭到航空公司的解僱通知，但他認為航空公司沒有依照規定支付他薪資，因此選擇留下來發動這場宛如挾持了全機乘客的罷工抗議。

不過，Magnicharters航空尚未就此事發表聲明，墨西哥民航局則說事件仍在調查當中，機長與航空公司之間的具體糾紛究竟為何，有待後續釐清。

