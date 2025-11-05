廣播金鐘得主張啟樂搞錯預產期 淚迎愛女「我終於成為港仔台爸了」

張啟樂的女兒昨出生。張啟樂提供



港星張啟樂來台6年成為台灣女婿，去年還以中央廣播電台節目《台味超有港》獲廣播金鐘獎「生活風格節目獎」，今（11╱5）他開心分享女兒昨出生，他也對老婆說：「妳在這9個月時間裡真的辛苦了，雖然妳的痛苦我沒辦法體會和分擔，但我每1次看到妳痛苦的表現的時候，其實我的內心非常刺痛，要妳承擔這麼多的痛苦，我很心疼。」感謝老婆讓台灣成為他真正而又實在的家。

張啟樂透露女兒原本預產期是11月20日，他也一廂情願地認為小孩不會太早出來，再加上11月8、9日就是「好友港節」，為求順利，他都對著老婆肚裡的女兒說：「我們20號見！」沒想到上周五產檢時，醫生告知預產期評估錯誤，應該是11月8日才對，「我立馬被嚇到嘴唇發抖」。

因醫生擔心胎兒長太大不好生產，張啟樂老婆11月2日就催生，「催生了3天，結果還是開不到一指，最後醫生決定在4號的下午為我太太剖腹生產」。也因是剖腹產，他無法陪產，「當生產結束後，我被叫到產房外，然後護理師跟我說：『恭喜爸爸，這個是美女兒』，然後我的眼淚就禁不住流下來了，原來真的會很感動，居然在這個世上會有一個生命是因為自己而來，這種虛幻但很實在的感覺，真的是要自己經歷過才能體會到」。

張啟樂也對女兒說：「謝謝妳來到這個世上，謝謝妳給我一個身分，謝謝妳讓我有更多的責任，也謝謝妳選擇了我成為妳的父親，真的很感恩。」並嗨喊：「我終於成為真正的『港仔台爸』了。」

