廣效型殺蟲劑 芬普尼禁用於禽畜

芬普尼嚴禁用於飼養禽畜中，昨傳出雞蛋驗出芬普尼超標，15萬顆蛋流向9縣市，對此養雞協會表示，不清楚為何會驗出芬普尼殘留，因芬普尼在禽畜方面，早已被全面禁用，而蛋農也不會去使用，若要驅蟲，則會透過飼料添加物、硫磺粉等用品，民眾無須對雞蛋太過恐慌。

芬普尼為廣效型殺蟲劑，多用於農業生產，同時也是環境衛生用藥或防治寵物跳蚤的動物用藥，然而2017年全球爆發芬普尼毒雞蛋事件，共計影響全球40國，其中又以歐盟最為嚴重，台灣也深受其害。當時國內銷毀約160萬顆雞蛋，政府也制定嚴格標準，之後未再傳出雞蛋芬普尼超標，近日破功。

據悉，芬普尼會出現在雞蛋上，多半係因早期蛋農看準其「驅蟲」的效用，並從藥商端違法購入並在雞舍內進行驅蟲，後續再被雞隻攝入、代謝，最後將藥物成分殘留於雞蛋上，而我國在經歷芬普尼毒蛋事件後，2017年公告4.95％芬普尼水懸劑為禁用農藥。

養雞協會副理事長林漢章指出，芬普尼被全面禁用，蛋農基本上也沒地方可買，不會有「用芬普尼大範圍消毒」的可能性。倘若要預防跳蚤、蝨子等寄生蟲，現在都是使用可合法添加於飼料中的營養成分，不會有藥物殘留的可能性，因此民眾不需太過擔心，評估本次事件屬個案。

農業部表示，目前在蛋雞飼養上，各國都極力避免使用藥物，透過飼料、環境改善等方式避免寄生蟲孳生，遂台灣的蛋雞場也同樣如此。然而，約93％蛋雞場為傳統形式，若一旁農田噴灑芬普尼，其實也有可能影響蛋雞場內部，還是需要檢視究竟超標多寡，才能判斷是環境汙染或刻意使用。